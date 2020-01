Nová Kia Sorento nafocena téměř bez maskování, premiéra má být za dveřmi

Po sociálních sítích začaly kolovat fotografie nového středně-velkého SUV značky KIA, kterým by mohl být nástupce současného Sorenta.

Třetí generace SUV Kia Sorento je na trhu již do roku 2016 a pomalu se tak blíží čas jeho odchodu do důchodu. To ostatně naznačovaly i špionážní fotografie z minulých měsíců, kdy korejská automobilka testovala maskovaný prototyp středního SUV i na německém Nurburgringu. Tehdy sice ještě nebylo z auta téměř nic vidět, přesto už bylo mnohým jasné, odkud asi vítr vane.

Nyní se však na sociálních sítích začaly objevovat fotografie nového středního SUV značky KIA téměř bez maskování. A podle všeho by se mělo jednat právě o očekávanou čtvrtou generaci Sorenta, jejíž oficiální odhalení by mělo být takřka za dveřmi.

Podle informací webu The Korean Car Blog by měla oficiální premiéra proběhnout již 17. února na akci pořádané samotnou automobilkou v domovské Jižní Koreji. Výstavní premiérou by pak pro nové Sorento mohl být například autosalon v Ženevě, který se koná v březnu.

Vraťme se ale k fotkám samotného prototypu, které odhalují výraznou změnu designu. Zatímco třetí generace Sorenta sázela na vcelku obyčejné zakulacené tvary, čtvrtá generace se snaží zaujmout výraznějšími křivkami a ostřejšími hranami.

Maska modelu se evidentně inspirovala u menšího modelu Seltos, což je patrné především na masce s tradičním designem „tygřího nosu“. Sorento však dostalo výraznější LED světlomety s chromovým lemováním a větší přívod vzduchu v dolní části nárazníku.

Zadní nárazník je bohužel stále maskovaný, přesto si můžeme všimnout dvojice výfuků na každé straně. O něco výš pak stojí za pozornost dvojice vertikálních zadních svítilen, což je prvek, jaký jsme ještě u modelů značky Kia neviděli. Tvarování víka kufru kolem registrační značky však zhruba odpovídá i současné generaci Sorenta.

Kromě tří snímků exteriéru máme k dispozici i jeden snímek interiéru, který odhaluje velký displej infotainment systému, plně digitální přístrojový štít nebo vertikální výdechy klimatizace s lesklým dekorem, který se objevuje i ve středovém tunelu. Nové Sorento by tak mohlo působit výrazně luxusnějším dojmem.

O pohonných jednotkách bohužel nemáme žádné bližší informace, kromě klasických spalovacích motorů bychom se však mohli dočkat i hybridu a plug-in hybridu. Zatím jde však pouze o spekulace, na jejichž potvrzení či vyvrácení si budeme muset ještě chvíli počkat.