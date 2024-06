Nová luxusní limuzína od Škodovky! Mohla by se jmenovat Laurin & Klement

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Slavná jména zakladatelů mladoboleslavské Škodovky jsou v moderní éře automobilky už tradičně spojena s nejluxusnější výbavou Laurin & Klement větších modelů. Umíte si však představit, že by se naše domácí automobilka vydala stejnou cestou, jako třeba Mercedes-Benz se značkou Maybach a založila by úplně novou divizi pro vývoj a výrobu luxusních modelů, jimiž by mohla konkurovat vlajkovým audinám, bavorákům nebo mercedesům?

Po nedávném zveřejnění fiktivního vlajkového SUV-kupé Škoda Krystaliq představujeme další vizi vytvořenou naším automobilovým grafikem Honzou Lušovským, s nímž naši myšlenku o nových luxusních škodovkách posouváme na vyšší úroveň. Přivítejte novou vlajkovou přepychovou limuzínu, jež by se v našich hlavách stala vůbec první vlaštovkou nové prémiové značky Laurin & Klement.

Respektuje vazby v koncernu Volkswagen a zakládá na modulární architektuře MLB Evo, takže je sourozencem luxusních vozů, jako jsou Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Porsche Cayenne nebo Audi A8. To je současně jeho hlavním konkurentem a sdílí s ním dvěma turbodmychadly přeplňovaný zážehový čtyřlitrový vidlicový osmiválec, osmistupňový automat od ZF i pohon všech kol.

Samostatná prémiová značka založená pod křídly Škodovky by se současně prezentovala nově navrženým modernějším logem. Myslíte, že by taková škodovka měla opravdovou šanci na úspěch, nebo ne? V portfoliu značky by se zařadila nad aktuální vlajkovou loď, model Superb, a nepochybně by k automobilce mohla přitáhnout novou bohatší klientelu.