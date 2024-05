Nová Škoda Krystaliq: Luxusní oslava českého křišťálu by mohla mít V8 i hybrid

Představujeme vám vizi nové nejluxusnější škodovky podle Auto.cz. Nová Škoda Krystaliq by byla sourozencem Lamborghini Urus a okouzlila by i výkonným přeplňovaným osmiválcem.

Krystaliq. Inspirace tradičním českým křišťálem by mladoboleslavskou Škodovku mohla vést k tomuto oficiálnímu pojmenování nového vlajkového SUV, které by nejnovější Kodiaq odsunulo na druhou kolej. Novinka by mohla vyrazit do konkurenčního boje s velkými SUV od prémiových automobilek a mohlo by otřást segmentem, v němž se v Česku úspěšně prodává Audi Q8, BMW X6 nebo Mercedes-Benz GLE.

S naším dvorním automobilovým grafikem jsme pro vás připravili unikátní virtuální koncept nového nejluxusnějšího modelu značky Škoda, který se inspiruje nejmodernějšími trendy na trhu a je kompletně „naší“ vizí. Hlavním tvůrcem je už tradičně Honza Lušovský, stejně jako u všech renderů vyvinutých podle našeho zadání, a společně jsme upravili pouze pár drobností – plochu bočních oken a výšku zlomu mezi oknem a plechem pátých dveří.

Zatím neočekáváme, že by se Škoda rozhodla podobnou věc vyrábět, protože v budoucnu postaví do pozice vlajkové lodi produkční verzi sedmimístného elektrického konceptu Vision 7S, takže si ji můžeme kompletně vysnít. Už při první myšlence nás napadlo, že by novinka mohla zakládat na stejné koncernové architektuře MLB Evo, jakou má i Lamborghini Urus, Bentley Bentayga nebo Porsche Cayenne.

Dvakrát přeplňovaný čtyřlitrový vidlicový osmiválec v kombinaci s fantastickým osmistupňovým automatem od ZF a pohonem všech kol by konečně přinesl škodovku, která by ohromila brutální rychlostí, komfortním vzduchovým podvozkem, řízením všech kol, aktivními stabilizátory nebo nejmodernější luxusní výbavou. A dokonce by se Krystaliq mohl vyrábět také s elektrifikovaným plug-in hybridním pohonem.

Bohužel je to však jen náš redakční sen s malou nadějí na další budoucnost. I přesto doufáme, že se naše vize dostane až do Škodovky a třeba vzbudí nějakou diskuzi mezi manažery. Vážně něco takového nechcete vyrábět?