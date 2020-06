Nová Škoda Octavia přijíždí ve verzi G-Tec, na CNG ujede až 500 km

Octavia G-Tec přijíždí s alternativním pohonem, který by měl být šetrný k peněžence i životnímu prostředí.

Mladoboleslavská automobilka rozšířila nabídku pohonných jednotek pro nový model Octavia o čtyřválcový zážehový motor 1.5 TSI o výkonu 96 kW (130 k), který nabízí pohon na zemní plyn (CNG).

Při provozu na CNG přitom motor produkuje zhruba o 25 % nižší emise CO 2 , než běžný spalovací motor. Výrazně také klesají produkce oxidů dusíku (NO x ) a nedochází k žádnému vypouštění sazí. Pohonné jednotka ovšem není pouze ekologická, ale také úsporná.

Motor s proměnným časováním sacích ventilů pracuje v tzv. Millerově cyklu, díky čemuž se automobilce podařilo dosáhnout vysoké hospodárnosti. Spotřeba CNG by se měla pohybovat v rozmezí 3,4 až 3,6 kg CNG/100 km při provozu na zemní plyn a okolo 4,6 l/100 km v benzínovém režimu.

Zásoby plynu jsou uloženy ve speciálních zásobnících s kapacitou 17,33 kilogramu, uložených pod podlahou zavazadelníku. S touto zásobou zvládne Octavia urazit čistě na plyn vzdálenost až 500 kilometrů. Kromě toho je vůz osazen i benzínovou nádrží o objemu 9 litrů, která prodlouží dojezd o dalších cca 190 kilometrů.

Celkový dojezd by se tak měl pohybovat až okolo 700 kilometrů. Jak ovšem automobilka dodává, prozatím se jedná pouze o předběžné údaje, které se ještě mohou změnit.

Vůz přepíná mezi spalováním benzínu a plynu zcela automaticky a bez zásahu řidiče. Obvykle k tomu ale dochází při prvním nastartování po doplnění zemního plynu, pokud venkovní teplota klesne pod -10 °C nebo pokud jsou zásoby CNG natolik vyčerpány, že tlak v nádržích klesne pod 11 barů.

Octavii G-TEC poznáte na první pohled pouze podle plaketky G-TEC na zádi. V interiéru pak nejdeme specifický vzhled Virtuálního Kokpitu a samozřejmě lehce zmenšený zavazadelník. Jeho standardní objem činí 455 litrů u verze liftback a 495 litrů u verze kombi.

K ekologičnosti model navíc automobilka navíc uvádí, že současné snížení emisí o 25 % nemusí být konečné. „Když se do spalované směsi přimíchá 20 % bioplynu, což je momentálně poměrně běžnou praxí například v Německu, sníží se emise CO 2 dokonce o 35 až 40 %. Pokud se podíl bioplynu, který se vytváří z rostlinných zbytků a biologického odpadu, ve spalované směsi ještě zvýší, je možné dosáhnout až 90% snížení emisí CO 2 ,“ uvádí tisková zpráva.

Zcela vyloučená by přitom nemusela být ani uhlíková neutralita modelů na CNG. „Úplné uhlíkové neutrality by bylo možné dosáhnout spalováním syntetického metanu, k jehož výrobě by byla použita pouze energie získaná z obnovitelných zdrojů. Tento výrobní postup se však zatím nachází ve fázi vývoje.“