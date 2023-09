Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Kompaktní SUV Audi Q4 e-tron, postavené na koncernové elektrické platformě MEB, dostala pro modelový rok 2024 poměrně rozsáhlou modelovou péči, která se zaměřila především na techniku a technologické funkce. Novinek si však zákazníci všimnou i v kabině.

Začněme ale od elektrického pohonného systému, který je vždy napájen z větší baterie s kapacitou 82 kWh, přičemž uživatelsky dostupných je 77 kWh. Optimalizovaná chemie článků umožnila zrychlit nabíjení, díky čemuž lze baterii nabít z 10 na 80 procent již za 28 minut. Tedy samozřejmě za optimálních podmínek.

Abychom ale byli konkrétnější – modely s pohonem pouze zadních kol nabízí nabíjení při výkonu maximálně 135 kW, výkonnější modely s pohonem všech kol ale nově nabídnou nabíjení při výkonu až 175 kW. Systém ochrany baterie automaticky umí nastavit nabíjení do 80 %, aby prodloužil její životnost, zatímco plánovač tras automaticky upřednostňuje rychlonabíječky.

Při nastavení trasy k rychlonabíječce přes palubní navigaci navíc vůz automaticky předehřívá baterii, aby bylo možné po připojení co nejrychleji využít maximální nabíjecí výkon. Novinkou je i sytém dochlazení baterie, který udržuje optimální teplotu například po nabíjení nebo jízdě.

V rámci modernizace také všechny modely Q4 e-tron dostaly nový synchronní PSM elektromotor na zadní nápravě, který přináší vyšší výkon i efektivitu. Například model Audi Q4 Sportback 45 e-tron s výkonem 210 kW tak nově nabízí dojezd až 562 km, z 0 na 100 km/h přitom zrychluje za 6,7 sekundy, zatímco verze quattro je o 0,1 sekundy rychlejší.

Modely Q4 55 e-tron quattro, včetně verze Sportback, nabízí nejvyšší výkon 250 kW a z 0 na 100 km/h zrychlují za 5,4 sekundy. Maximální rychlost všech verzí je přitom omezena na 180 km/h. Pro zajímavost pak můžeme dodat, že k vyšší efektivitě si nový elektromotor pomáhá i lepší účinností teplotního managementu.

Automobilka dále zapracovala na zážitku z jízdy a upravila nastavení podvozku i charakteristiku řízení. Proměnou prošel standardní podvozek, sportovní podvozek i podvozek s nastavitelnými tlumiči, přičemž sportovní podvozek je o 15 mm nižší. Kombinace nových tlumičů, pružin a nového nastavení řízení by měla přinést vyváženější jízdní zážitek se sportovnějšími reakcemi na povely volantu.

V rámci modernizované výbavy nabídne Q4 e-tron volitelně nový systém pro asistovanou změnu pruhu, který je součástí adaptivního tempomatu a fungovat by měl v rychlostech nad 90 km/h. Adaptivní tempomat si přitom ověřuje pozornost řidiče přes kapacitní volant, na kterém pouze stačí mít ruce.

Novinko je také rozšířená základní výbava, obsahující navigaci MMI plus, Audi Connet Navigation & Infotainment nebo 10,25“ plně digitální přístrojový štít Audi virtual cockpit. Přední sedačky jsou standardně vyhřívané a standardem je i elektrické otvírání víka zavazadelníku s bezdotykovým ovládáním.

Zajímavostí je i nový volitelný „charakteristický zvuk“ elektrického pohonu, který má dát modelu vlastní „akustickou identitu“. Systém pracující s dvojicí reproduktorů v zadní části exteriéru a zadních dveřích má vydávat specifický zvuk, který odliší Q4 e-tron od ostatních modelů Audi i ostatních konkurentů a navíc má prohloubit vztah řidiče k vozu.

Speciální digitálně generovaný zvuk má v nižších rychlostech především zvýšit bezpečnost, slyšet by však měl být i při akceleraci až do maximální rychlosti. Pokud by ale řidiče obtěžoval, může ho deaktivovat. V nižších rychlostech ale zůstane zvuk kvůli bezpečnosti vždy přítomný.