Nové Audi RS 3 oficiálně: Láká na ještě lepší 400koňový pětiválec a jízdu dveřmi napřed

Automobilka Audi oficiálně představuje novou, v pořadí třetí generaci modelů RS 3 Sportback a RS 3 Limuzína (rozumějte hatchback a sedan). „Oba modely jsou vstupní bránou do našeho světa RS a se systémem Torque Splitter nabízejí v kompaktním segmentu výjimečné výkony nonplusultra,“ říká k představení novinek Sebastian Grams, generální ředitel Audi Sport.

Klenotem nejmenších sportovních audi je především přeplňovaný zážehový pětiválec s objemem 2,5litru, který přežil navzdory nekompromisním emisním limitům i pro novou generaci. Je to přesně ten motor, který v dané kategorii získal ocenění International Engine of the Year devětkrát v řadě! Kupce však budou zajímat především parametry: agregát neposílil, nejvyšší výkon 294 kW (400 k) je však více než dostatečný. Navíc je k dispozici již od 5600 otáček, zatímco předchůdce uměl maximum až od 5800 ot/min. Točivý moment si polepšil o 20 Nm na rovných 500 newtonmetrů, krouťák je navíc dostupný v širokém pásmu od 2250 do 5600 otáček. Připočtěme k tomu zcela novou řídicí jednotku motoru zajišťující ještě rychlejší propojení jednotlivých komponent a dostáváme stovku za 3,8 sekundy.

Pokračovat pak Audi RS 3 umí na 250 km/h, volitelně však můžete posunout omezovač maximální rychlosti na 280 km/h. A komu by ani to nestačilo, ten pořídí dynamický paket s maximálkou 290 km/h, jehož součástí jsou třeba i keramické brzdy.

Motor spolupracuje výhradně se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Výfuková soustava poprvé disponuje zcela variabilním ovládáním klapek, což umožňuje regulovat charakteristiku zvuku v ještě širším rozsahu. V režimech Dynamic a RS Performance se klapky otevírají výrazně dříve, takže nehrozí, že byste Audi RS 3 na okresce či závodním okruhu přeslechli. Kdyby vám to ale náhodou přišlo málo, můžete akustiku umocnit příplatkovou výfukovou soustavou RS.

Novinka je zároveň prvním modelem značky, jenž dostává systém Tourque Splitter. Modul nahrazuje diferenciál a vícelamelovou spojku na zadní nápravě. Jejich místo zaujímá elektronicky řízená vícelamelová spojka na příslušném hnacím hřídeli ke každému kolu. Tím je zajištěno optimální rozdělování točivého momentu na zadní nápravě. Torque Splitter v praxi zvyšuje přenos hnací síly na vnější, více zatížené zadní kolo, čímž výrazně potlačuje sklon k nedotáčivosti. Díky této technologii bude RS 3 také podstatně benevolentnější k jízdě bokem.

Standardní sportovní podvozek dostává nově vyvinuté tlumiče a systém ventilů. Tlumení tak reaguje na příslušnou jízdní situaci ještě rychleji a efektivněji. Na přání je dodáván sportovní podvozek RS plus s adaptivní regulací tlumičů, která nepřetržitě přizpůsobuje jednotlivé tlumiče stavu vozovky a jízdní situaci.

Negativní odklon kol na přední nápravě je o téměř jeden stupeň větší než u standardní Audi A3. Naklápěcí ložiska byla za tím účelem upravena a zvýšila se tuhost uložení spodních příčných ramen, pomocného rámu a příčného zkrutného stabilizátoru. Vzadu najdeme čtyřprvkovou konstrukci s oddělenými tlumiči a vinutými pružinami, pomocným rámem a trubkovým příčným zkrutným stabilizátorem. Oproti modelům A3 a S3 tužší těhlice kol zachycují větší příčné síly, které vznikají v důsledku fungování Torque Splitteru. Na zadní nápravě je negativní odklon větší o téměř půl stupně. Nechybí samozřejmě ani progresivní řízení a co nejlepším jízdním vlastnostem pomáhá i světlá výška snížená o pětadvacet milimetrů oproti A3.

RS 3 se odlišuje širokými sportovními nárazníky, nově tvarovanou maskou chladiče a výraznou voštinovou mřížkou. Sériově je vůz vybaven LED světlomety vpředu i vzadu, na přání můžete dostat technologii Matrix LED s tmavými vnitřními plochami. Vůz standardně obouvá devatenáctipalcová kola z lehké slitiny, pro RS 3 je dále vyhrazeno specifické lakování zelená Kyalami a šedá Kemora. Vůbec poprvé můžete na sedan pořídit střechu v kontrastní černé barvě.

Uvnitř zaujme specifické sportovní zobrazení na 12,3“ digitálním přístrojovém štítu, stejně jako obložení z uhlíkového kompozitu na přístrojové desce či sportovní sedadla RS. Na přání můžete tyto sedačky vyměnit za sedadla čalouněná jemnou kůží Nappa prošívanou voštinovým vzorem RS. Tříramenný multifunkční volant má zploštělou spodní část a vyznačenou polohu 12 h.

Zákazníci v České republice mohou nové Audi RS 3 objednávat od poloviny srpna tohoto roku, na trh budou novinky uvedeny letos na podzim. Základní cena hatchbacku RS 3 je 1.552.900 Kč, sedan stojí minimálně 1.626.900 Kč.