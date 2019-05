Nové BMW 1 oficiálně: I se základním tříválcem a pohonem předních kol chce být sportovní

Třetí generace kompaktního bavoráku chce kombinovat radost s řízení se zvětšenou kabinou. Umožnila to nová platforma s pohonem přední nápravy.

Nové BMW řady 1 jsme tak trochu očekávali už na jarním ženevském autosalonu, světu se ale oficiálně představuje až nyní. Třetí generace s interním označneím F40 se proti předchůdcům zásadně mění, a to nejen co se týče vzhledu, ale hlavně co se týče techniky. Jak už BMW avizovalo dopředu, nová jednička přechází z pohonu zadních kol na pohon přední nápravy.

I přesto automobilka slibuje zachování charakteristických sportovních vlastností, tak typických pro její vozy. BMW k tomu tvrdí, že v nové řadě 1 zúročilo veškeré své poznatky, jež získalo v průběhu pět let trvajícího vývoje pohonu předních kol u jiných modelů. Zároveň nová platforma s motorem vpředu napříč umožnila významně zvětšit vnitřní prostor, což byla vždy slabá stránka vozu, a to navzdory mezigeneračnímu zmenšení vnějších rozměrů. Podélně uložené motory byly zkrátka prostorově náročné.

Kratší, přesto s větší kabinou

Se změnou platformy souvisí také přepracovaná silueta. Kratší přední kapota přechází do čelního skla, zatímco dlouhá střešní linie směrem dozadu mírně klesá. Široká zadní část se sportovně tvarovanými boky nad zadními koly zdůrazňuje při pohledu zezadu mohutný vzhled vozu. Ledvinky masky chladiče jsou zase větší, na první pohled výraznější a poprvé u tohoto modelu se uprostřed spojují. Sešikmené světlomety jsou v základu halogenové, doplněné o diody denního svícení, k dispozici jsou ale za příplatek i full-LED světla.

Vzhled lze pak individualizovat prostřednictvím nabízených linií. Kromě základního provedení Advantage půjde auto objednat také ve verzi Luxury Line kladoucí důraz na komfort a sofistikovaný vzhled, zatímco Model M Sport a Model Sport Line zdůrazňují dynamickou vizáž auta.

S délkou 4.319 mm je nové BMW řady 1 o pět milimetrů kratší než jeho předchůdce. Pokud jde o šířku, vyrostl model třetí generace o 34 mm, zatímco výška narostla o 13 mm. S délkou 2.670 mm je rozvor o 20 mm kratší než u předchůdce. Přesto se prostor pro kolena na zadních sedadlech mezigeneračně natáhl o 33 mm, zatímco zavazadelník se zvětšil o 20 litrů na celkových 380 litrů. K dispozici už bude výhradně pětidveřová varianta, třídveřový hatch kvůli nízkému zájmu končí.

BMW řady 1 – srovnání rozměrů s předchůdcem Model BMW 1 F40 (2019-) BMW 1 F20 (2011-2019) Délka (mm) 4319 4324 Šířka (mm) 1799 1765 Výška (mm) 1434 1421 Rozvor (mm) 2670 2690 Objem zavazdelníku (l) 380/1200 360/1200

To interiér se inspiroval u větší řady 3. V základu dostanete analogové přístroje s informačním 5,1“ displejem s poměrem 4:3. Za příplatek se ale před řidičem může objevit digitální přístrojový panel s úhlopříčkou 10,25 palce, přičemž stejně velký displej je též na vrchu palubní desky.

Tříválce doplňují čtyřválce

Co se týče motorů, tak nová jednička na trh vstoupí se třemi vznětovými a dvěma zážehovými agregáty. Kombinovány jsou celkem se třemi převodovkami, základní jednotky sázejí na šestistupňový manuál. Pro 116d a 118i je pak za příplatek k dispozici sedmistupňová dvouspojková převodovka, zatímco silnější agregáty sázejí na osmistupňový automat.

Benzinovým základem je přeplňovaný tříválec 118i (103 kW) s novým řemenem pro alternátor, výfukovými svody zabudovanými do hlavy válců z hliníkové slitiny, lehčí klikovou hřídelí či možností uzavírat a otevírat okruh mazání.

Z benzinových motorů jej prozatím doplní jen vrcholný čtyřválec M135i xDrive (225 kW). Je to dvoulitr se zvětšeným turbem s vestavěnými výfukovými svody, zesíleným klikovým mechanismem a novými písty. Standardem je u něj pohon všech kol.

Čtyřválcové vznětové jednotky využívají dvoustupňové přeplňování pomocí nízkotlakého turbodmychadla s variabilní geometrií rozváděcích lopatek a vysokotlakého turbodmychadla, které je plně integrováno do výfukových svodů. Naftovým základem je ale tříválec.

Nové BMW řady 1 – technická data nabízených motorů Verze 118i M135i xDrive 116d 118d 120d xDrive Zdvihový objem [cm3] 1499 1998 1496 1995 1995 Válce/ventily 3/4 4/4 3/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 103/4200-6500 225/4500-6250 85/2250-4000 110/2500-4000 140/2500-4000 Točivý moment [N.m/min] 220/1480-4600 450/1750-5000 270/1750-4000 350/1750-4000 400/1750-4000 Převodovka 6M (7DS) 8A 6M (7DS) 6M (8A) 8A Max. rychlost [km/h] 213 (213) 250 200 (200) 218 (216) 230 Zrychlení 0-100 km/h [s] 8,5 (8,5) 4,8 10,3 (10,1) 8,5 (8,4) 7,0 Komb. spotřeba [l/100 km] 5,0 (5,0) 6,8 3,8 (3,8) 4,1 (4,1) 4,5

Tužší a lehčí platforma

Sportovní vlastnosti pak zajišťuje speciálně vyvinutý podvozek, díky kterému má být nová jednička podle BMW dokonce agilnější než předchůdce. Klíčovým prvkem je systém ARB (blízko sobě umístěné regulační a řídicí prvky protiprokluzového systému), který využívá regulaci prokluzu přímo v řídicí jednotce motoru a nikoliv v řídicí jednotce stabilizačního systému DSC. Díky zkrácení cest, po nichž signál běží, auto rychleji reaguje. Výsledkem má být lepší trakce při rozjezdu nebo citlivější a rychlejší přibrzďování protáčejícího se kola.

Jednička je navíc lehčí než předchůdce, a to až o 30 kilogramů, zároveň však tužší ve zkrutu i ohybu. Zajistilo to inteligentní využití hliníku (na kapotě, víku zavazadelníku), v kombinaci s vysokopevnostní ocelí.

Dnešní doba si ale žádá také rozsáhlou nabídku jízdních asistentů a nové BMW řady 1 má v tomto směru co nabídnout. Nechybí obligátní adaptivní tempomat s funkcí stop & go nebo varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu, ale také varování před vozidly přijíždějícími vzadu ze strany nebo couvací asistent, který dokáže samočinně vyjet z místa po stejné trase, jako do něj auto předtím vjelo. Klasický klíček pak může nahradit digitální klíč v chytrém telefonu.

Třetí generace BMW řady 1 se veřejnosti poprvé představí 25.–27. června 2019 na nové prezentační platformě BMW Group #NEXTGen v budově BMW Welt v Mnichově. Výstavní premiéru si pak vůz odbude v září 2019 na autosalonu IAA ve Frankfurtu s tím, že celosvětové prodeje odstartují 28. září 2019.