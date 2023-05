Nové BMW i5 nepřehlédnete. Má být komfortní jako sedmička a agilní jako trojka

Automobilka BMW nedávno potvrdila, že premiéra nové generace pětkové řady, konkrétně čistě elektrického modelu BMW i5, proběhne 24. května. Jak je ale dobrým zvykem, již nyní nám prostřednictvím sociálních sítí nabízí drobné ochutnávky z designu exteriéru i interiéru.

I nové BMW i5 by se mělo držet tradiční koncepce tříprostorového sedanu, nebude však chybět moderní přístup značky k designu. Kromě odvážných a výrazných křivek se tak můžeme těšit i na výrazné ledvinky chladiče, které dostanou svítící LED rámeček. Na něj pak navazují hlavní světlomety s jednoduchou grafikou denního svícení.

Video se připravuje ...

Další příspěvek na sociálních sítích ukazuje pohled do kabiny, konkrétně na palubní desku s velkým panelem infotainmentu a především svítícím pásem ambientního osvětlení. Ten se táhne od předních dveří přes střed palubní desky a lemuje i jednoduchý panel s pár zbývajícími tlačítky. Zajímavý je jeho efekt při změně barvy.

Samostatně stojící panel infotainmentu ukazuje integrované nastavení ventilace i moderní grafiku. Důležitý by však měl být jeho vysoký výpočetní výkon. Ostatně model i5 by měl být celkově výstavní skříní technologií značky BMW.

Očekávají se například nové adaptivní tlumiče, které budou reagovat na silnici v reálném čase, namísto výpočtu matematických modelů a příprav na nadcházející situace. Pětka by tak měla nabídnout komfort na úrovni sedmičkové řady, ovšem s agilitou trojkové řady.

Video se připravuje ...

Ve výčtu zajímavých technologií pak očekáváme i různé asistenty, včetně systému schopného měnit jízdní pruhy po pouhém pohledu do zpětného zrcátka. Na úvod se přitom očekává představení dvou verzí. Hospodárnější s jedním elektromotorem vzadu o výkonu cca 300 koní, jejíž dojezd by se měl pohybovat okolo 475 km, a výkonnější s dvojicí elektromotorů a výkonem kolem 600 koní.

Čistě elektrický sedan BMW i5 by se měl do budoucna představit i v praktičtější verzi Touring a chybět by neměly ani výkonné verze M. Pro staromilce pak automobilka připravuje i tradiční pětkovou řadu se spalovacími motory, chybět ale nejspíš nebudou ani pluj-in hybridy. Více však dozvíme až v nadcházejících týdnech.