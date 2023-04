Nové HiPhi Y míří do Evropy! Jeho zadní dveře jsou… unikátní

Před pár týdny jsme informovali, že se do Evropy chystá další čínská automobilka. Jde o mladou značku HiPhi se sídlem v Šanghaji, která spadá pod společnost Human Horizons. V době vzniku předchozího článku jsme věděli, že automobilka na Evropu zaútočí s elektrickým SUV X a druhým, levnějším modelem. Ten se právě představil na šanghajském autosalonu.

Novinka je rovněž elektrickým SUV a dostala jméno Y. Že by se tu někdo inspiroval Teslou? HiPhi Y si od dražšího sourozence vypůjčuje řadu designových a technických řešení, například unikátní zadní dveře, jejichž horní rám se společně s částí střechy vyklápí vzhůru a spodní část se sklem se otevírá proti směru jízdy.

To, že je model Y zamýšlen jako dostupnější, ještě neznamená, že jde o prcka. Na délku měří 4938 milimetrů, na šířku 1958 mm a na výšku 1658 mm. Akumulátory budou v nabídce dva, a to o kapacitě 76,6 kWh či 115 kWh. Kompletní technická data zatím značka nezveřejnila, ale vrcholné provedení modelu by mělo produkovat kolem 250 kW. Značka navíc odhaduje, že by dle optimistické metodiky CLTC (obdoba WLTP) mohlo HiPhi Y na jedno nabití ujet až 800 kilometrů.

Model X má na evropské trhy vstoupit v závěru letošního roku, po němž by mohl následovat grandtourer Z, a to s cenou v přepočtu okolo dvou milionů korun. K nim se přidá, zřejmě ještě před modelem Z, právě představený Y. Přestože jeho cena zatím zveřejněna nebyla, víme alespoň to, že bude nižší než v případě X a Z.

Závěrem připomeňme, že značka Hiphi byla založena teprve v roce 2019 a už vyrukovala se svým třetím modelem. Navíc rozjíždí celosvětovou expanzi, která sice přichází brzy, přesto ji automobilka nechce uspěchat. Nemá ambice hned v Evropě prodávat po statisících, spíše si sem otevřít cestu a postupně růst. HiPhi své modely prezentuje jako prémiové a cílí především na mladší klientelu.