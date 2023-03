Do Evropy míří další čínská značka, prémiové HiPhi začne s dostupným modelem

Čínská prémiová automobilka HiPhi představí na autosalonu v Šanghaji nový model, který by měl zamířit i na evropské trhy.

Šanghajská automobilka HiPhi je na trhu sice jen čtyři roky, přesto by již brzy měla představit svůj třetí model, který se v nabídce zařadí pod luxusní SUV X a prémiový grandtourer Z. Novinka, která podle současných odhadů ponese označení Y, totiž slibuje nižší cenu, vyšší objemy prodejů a především expanzi na nové trhy, včetně Evropy.

Mark Stanton, který dříve pracoval jako šéf divize Jaguar Land Rover Special Vehicles, měl v exkluzivním rozhovoru pro britské kolegy z Autocar naznačit, že novinka bude postavená na stejném technickém základu jako ostatní modely. Premiéra je naplánována na šanghajský autosalon, přičemž vstup do Evropy by měl proběhnout koncem roku. Cena by se pak měla pohybovat pod částkou 75.000 liber (cca 2 miliony korun), na které startují modely X a Z.

Video se připravuje ...

Podle Stantona jsou oba již představené vozy špičkovými produkty nejvyšší třídy, které pomohly „ukotvit“ značku na prémiové úrovni. To se přitom mělo povést tak dobře, že část zákazníků dokonce přechází i od značek jako Mercedes-Benz. Vypovídající je však i skutečnost, že model X, který se začal vyrábět před dvěma lety, se během prvního půl roku na trhu stal nejprodávanějším prémiovým elektromobilem v Číně s cenou nad 60.000 liber (přes cca 1,6 milionu korun).

Druhý model, nesoucí označení HiPhi Z, se začal prodávat teprve koncem minulého roku. Přesto už tento grandtourer údajně dokázal přetáhnout část zákazníků populárnímu Porsche Taycan, které bude pravděpodobně největším rivalem na čínském trhu.

Značka se přitom snaží cílit především na mladší zákazníky, kteří tolik nelpí na zavedeném prémiovém postavení značky, jak tomu bývá u starších zákazníků. Do budoucna navíc značka plánuje větší diverzifikaci své nabídky, která by měla obsahovat i dostupnější modely. Ty by měly nabídnout srovnatelné technologie a funkcionality, ovšem za nižší ceny.

„Poté, co jsme zavedli tuto značku ve vyšších cenových kategoriích a etablovali naše prémiové schopnosti, budeme představovat relativně levnější vozy a masověji vyráběné vozy,“ uvedl Stanton. Pořád ale nepůjde o levná auta, která by byla vyráběna po milionech.

První dva modely byly navíc poměrně velké, jak uvedl Stanton, což sice dobře fungovalo v Číně, ovšem jinde ve světě už by nemuselo. Lze tedy předpokládat, že nový model bude spíše kompaktnější. Novinka by přitom stále měla nabídnout výrazný design, prémiovou koncepci, pokročilé technologie a také zábavný jízdní charakter.

Stanton bohužel nespecifikoval, jaké technologie si menší model vypůjčí od větších a dražších sourozenců, přislíbil však náležitou míru prémiovosti. Spousta technologických specialit v modelech HiPhi by přitom měla vycházet ze speciálního software, který by mělo být možné snadno přenést i na dostupnější modely.

Video se připravuje ...

Novinka z dílny HiPhi bude nejprve uvedena na čínský trh, který bude středem zájmu značky. Nedlouho poté by však měla zamířit i do Evropy. Počítá se jak s levostranným, tak i pravostranným řízením. O cenách zatím nevíme nic bližšího, je však jasné, že značka se zákazníkům nebude chtít ihned podbízet. Plánem její expanze totiž není začít okamžitě prodávat statisíce vozů, místo toho chce postupovat krok za krokem.