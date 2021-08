Nové nejmenší SUV Hyundai se má jmenovat Casper. Dorazí i do Evropy?

Novinka by měla být dostupná se spalovací i čistě elektrickou pohonnou jednotkou. Časem se navíc očekává i příchod do Evropy.

Automobilka Hyundai zveřejnila před několika měsíci dva snímky nového SUV modelu, na kterých poodhalila jeho přední nárazník s kulatým LED denním svícením a zvláštní grafiku zadních svítilen. Vůz měl mít kódové označení AX1 a určen měl být pouze pro indický trh, na který se v poslední době zaměřuje stále více výrobců.

V uplynulých týdnech se měly na silnicích objevit i maskované prototypy, které měly odhalit skutečně velmi kompaktní rozměry a hranatý design, který vzdáleně připomíná tvary zdrcnutého Hyundai Venue. Kolegové z Carscoops ale nyní přišli s řadou zajímavých informací, které by mohly vzbudit zájem i v Evropě.

Z projektu AX1 se totiž měl stát model Casper, což je jméno, které si automobilka již před časem registrovala. Model by měl být uveden nejprve na korejském a indickém trhu, poté by se však mohl dostat také do Evropy, kde by mohl zaujmout pozici nejmenšího a nejdostupnějšího SUV značky.

Modely jako Bayon nebo Kona totiž spadají co B-SUV segmentu, zatímco Casper by měl spadat do menší kategorie A-SUV. Jeho základem by se měla stát platforma K1, využitá například u modelu Hyundai i10, a jeho délka by se mohla pohybovat okolo 3,6 metru. Jeho nejbližšími konkurenty na evropských trzích by tak mohly být například modely Suzuki Ignis nebo elektrická Dacia Spring.

Srovnání se spalovací i čistě elektrickou konkurencí je přitom na místě, Casper by měl totiž nabízet obě verze pohonu. Konkrétní technické parametry sice zatím neznáme, nejčastěji se však mluví o 1,0litrovém atmosférickém i přeplňovaném motoru o výkonu cca 56 nebo 76 kW. Alternativou ale může být i 1,2litrový benzínový motor.

Spekulace o čistě elektrické verzi přiživila před časem společnost BorgWarner, která zmínila, že Hyundai má od roku 2023 vyrábět čistě elektrický model pro tzv. A-segment, do které by měl spadat právě i Casper. Původní informace sice nezmiňují, zda půjde o hatchback či SUV, při současné popularitě SUV a crossoverů jsou ale šance poměrně vysoké.

Společnost BorgWarner by přitom pro nový model Hyundai v A-segmentu měla dodat integrovaný pohonný modul iDM146, který se skládá z elektromotoru, převodovky a invertoru. Parametry pohonné jednotky mohou být různě upravovány, pracovat by však měla s napětím 400V a nejvyšší výkon by měl dosahovat až 135 kW (184 k). Při velikosti malého SUV se však nejspíš dočkáme podstatně umírněnějších parametrů.

Kolegové z Carscoops přitom očekávají, že oficiální představení modelu Casper se spalovacími motory proběhne ještě do konce tohoto roku. Výroba by mohla být zahájena již v září a v průběhu příštího roku by měl být model uveden na indický a možná i korejský trh. Příchod čistě elektrické verze se pak očekává zhruba v polovině roku 2023, ale možná dorazí i dříve. Právě čistě elektrická verze by pak mohla dorazit i na starý kontinent.