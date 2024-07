Nové pneumatiky Pirelli komunikují s autem. Řeknou i to, jak má brzdit

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Dnešní auta mají hromadu senzorů na všechno možné, ale co se týče pneumatik, vrcholem je čidlo tlaku a teploty coby součást ventilku kola. Řídící elektronika vozu může jen dopočítat odhad, jaké síly kdy na pneumatiku působí, podle údajů z ostatních čidel.

Značka Pirelli tak přišla s novinkou zvanou Cyber Tires – Kyberpneumatiky. Nechce však prodávat teplou vodu, pneumatika je stále vyrobena z kaučuku a je v ní stlačený vzduch. „Cyber“ je na ní čidlo, které pomocí Bluetooth komunikuje s autem.

Samozřejmě, ne s ledajakým autem. Aktuálně jsou schopné kyberpneu využít jen Audi RS4, McLaren Artura a Pagani Utopia. Navíc ty první dvě senzory používají jen ke zjištění, zda jsou na voze originální pneumatiky, či nějaká jiná. Jen utopia dokáže data ze senzoru využít k úpravám chování svých elektronických systémů.

Video se připravuje ...

A právě o to jde – aby elektronika vozu mohla lépe fungovat díky přesnějším informacím. Utopia díky čidlu ví, která konkrétní pneumatika je nazutá, a podle toho zvolí mapování protiprokluzu, stabilizace a ABS, vyvinuté přesně pro tu pneumatiku.

Co se na takovém ABS dá nastavovat? Třeba tzv. degresivní brzdění – moment, kdy se pneumatika začíná smýkat, ale ještě se odvaluje. Tehdy totiž je na suchém asfaltu zpomalování nejefektivnější. Pirelli ve spolupráci s Pagani zjistilo, že letní pneumatiky P Zero Trofeo RS, které používá utopia, při brzdění na suchu zpomalují vůz nejlépe při 5% skluzu, ale zimní gumy Sottozero potřebují 10–14% skluz.

Zatímco běžně by automobilka řídící software nastavila někam doprostřed, anebo by v servisu museli při výměně pneumatik autu říci, jaké má nazuté gumy, takto se to vůz díky čidlům dozví sám. „Když dokážete poznat, jestli ta pneumatika je trofeo nebo zimní, můžete říct ABS, aby použilo tuhle mapu, tyhle charakteristiky. To stejné platí pro stabilizaci a protiprokluz,“ cituje web Motor1 Piera Misaniho, technického ředitele Pirelli.

„Chtěli jsme tohle zastavět do aut už dlouho. Opravdu věříme, že je cesta, jak vylepšit chování auta v různých rychlostech, v dešti, v mrazu, kdykoliv,“ řekl Christopher Pagani, syn zakladatele automobilky Horacia Paganiho a její marketingový ředitel.

Čidlo v pneumatice také může lépe sledovat stáří a opotřebení pneumatiky, anebo sbírat data pro jejího výrobce o reálném používání, teplotách či životnosti. Při testování toho samozřejmě zjistíte hodně, ale pořád to není reálný svět, kde jsou stovky různých aut v rukou milionů různých řidičů.

Pirelli aktuálně používá jeden senzor v každé pneumatice, čímž dokáže také změřit délku kontaktní plochy s vozovkou a třeba odhalit aquaplaning. Dalším krokem má být použití více senzorů v pneumatice k tomu, aby elektronika dokázala zjistit, jaká je velikost kontaktní plochy s asfaltem a co se při tom kontaktu děje.