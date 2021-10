Nové Suzuki S-Cross už se rýsuje. Je blíže, než byste možná čekali

Značka Suzuki počítá s rozsáhlou modernizací své nabídky. V minulých měsících na trh dorazily zcela nové modely vzniklé díky partnerství s Toyotou, kompaktní kombi Swace a plug-in hybridní SUV Across, další novinky se chystají pro rok 2022. To se má začít prodávat nový Swift a nový S-Cross. A právě kompaktní crossover dorazí v novém vydání dříve, než byste asi čekali.

Současná generace S-Crossu se vyrábí už od roku 2013, a tak má na náhradu nejvyšší čas, přesto se o nástupci zatím prakticky nemluvilo. Ticho však nyní prolomil šéf španělského zastoupení Juan López Frade. „S-Cross tu bude ve třetí generaci. Prezentace nového modelu se odehraje na konci listopadu,“ uvedl López Frade, jak ho citoval španělský server Motor.es. Za první generaci považuje model SX4, který S-Cross po svém příchodu postupně zcela nahradil.

Na trh by přitom novinka mohla dorazit dříve, než byste čekali. „Pokud vše půjde dobře a nebudeme mít problém s dodavateli, doufám, že by k prodejcům mohl dorazit do Vánoc,“ sdělil López Frade s tím, že by nové S-Cross byl hezký vánoční dárek pro všechny zájemce o dobré auto. V tomto směru je však nutné zdůraznit, že situace s nedostatkem výrobních dílů, hlavně polovodičů, dělá výrobcům velké potíže, zdržuje dodávky, a tak je toto prohlášení nutné brát s rezervou. Prodeje by se každopádně měly plně rozjet během roku 2022.

O technických detailech šéf Suzuki Ibérica moc sdílný nebyl. Už dříve však vyšlo najevo, že se nový S-Cross do budoucna dočká nové generace hybridního ústrojí. Má jít tentokrát o full-hybrid se zážehovou patnáctistovkou, který doplní rovněž nabízené mildhybridní řešení. Nově by tedy S-Cross full-hybrid měl ujet i krátké trasy čistě na elektřinu.

Jistotou je také zachování možnosti pohonu všech kol, který se od Suzuki, značky typicky zaměřené na terénní auta, zkrátka očekává. Naopak neznámou jsou rozměry. Patrně se však oproti dnešnímu, 4,3 metru dlouhému crossoveru tolik nezmění. S-Cross se totiž bude nadále muset vejít mezi Vitaru (dnes bezmála 4,2 metru dlouhé auto) a 4,6 metru dlouhý Across.