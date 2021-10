Suzuki Swace 1.8 Hybrid – Díky za příjemný kombík, Toyoto

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Pár výhrad k interiéru přesto mám - Swace by mohl mít víc odkládacích prostor a schránky ve dveřích by mohly být větší a lépe přístupné. Ale to je asi tak všechno.

Samotný infotainment nepůsobí vyloženě moderním dojmem, zvlášť grafikou prostředí, ale co se funkčnosti týče, není na tom špatně. Díky standardní podpoře Android Auto a Apple CarPlay navíc můžete obrazovku propojit s chytrým telefonem. A to se hodí, v testované výbavě Premium totiž chybí vestavěná navigace, přestože vedle displeje najdete tlačítko „Map“ naznačující opak. Navigace tu opravdu není.

První „suzukácké“ kombi od dob původního Balena totiž vzniklo v rámci partnerství s Toyotou, které se ovšem netýká jen dvojice Corolla/Swace. Suzuki díky němu prodává také SUV Across , což je Toyota RAV4 s plug-in hybridním pohonem, v Indii zase Toyota pod svou značkou nabízí deriváty Suzuki Vitara Brezza nebo Suzuki Baleno . A to není konec, další výsledky partnerství mají následovat.

Motor, jízdní vlastnosti

Starý známý

Co se techniky týče, je Swace úplně stejné auto jako výchozí Toyota Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid. V Suzuki nesáhli nejen na pohonné ústrojí, ale bez povšimnutí nechali také podvozek nebo řízení.

Pod kapotou se tedy ukrývá známé a osvědčené ústrojí s autonomním dobíjením o systémovém výkonu 90 kW, které kombinuje spalovací osmnáctistovku o výkonu 72 kW pracující v Atkinsonově cyklu s elektromotorem o výkonu 53 kW, bezestupňovou převodovkou a nikl-metalhydridovým akumulátorem. Přeznačkovaná Corolla je mimochodem prvním full-hybridem značky Suzuki.

Suzuki Swace 1.8 Hybrid

Hybridní pohon s osmnáctistovkou bude vyhovovat klidnějším řidičům, nebo uživatelům, jimž záleží hlavně na spotřebě paliva. I když jsou totiž rozjezdy a akcelerace z nižších rychlostí díky elektrické pomoci příjemně svižné, se vzrůstajícím tempem elán soustavy výrazně upadá. Swace navíc přidává známou vlastnost spojenou s přítomností převodovky e-CVT. Udržování vysoké rychlosti nebo potřeba co nejdůrazněji zrychlit znamená, že převodovka pošle motor do otáček, v nichž ho drží, dokud je to nutné. A to přináší poměrně nepříjemné monotónní hučení.

S vysokými rychlostmi a hlukem se pojí ještě jeden poznatek – Swace, stejně jako Corolla, by mohl mít lépe vyřešený aerodynamický hluk a především hluk od podvozku. Zvlášť druhá uvedená vlastnost zamrzí, české silnice přece jen často mají k dokonalosti daleko.

Hybridní pohon od Toyoty umí jezdit jen na elektřinu, vyžaduje to, pravda, citlivou a poměrně jemnou práci s plynem, ale když se přizpůsobíte a naučíte se, jak hybrid funguje, zvládnete klidně za určitých podmínek přejet menší město z jednoho konce na druhý bez kapky benzinu.

Baterie se samozřejmě dobíjí jen za jízdy a má relativně skromnou kapacitu, takže počítejte s elektrickým dojezdem spíše v řádu stovek metrů. Elektrická pomoc proto funguje fantasticky hlavně ve městě, ideální je pro popojíždění v kolonách.

Potvrdila to i naměřená spotřeba. Po Praze jsem jezdil za 4,2 l/100 km, v kombinovaném provozu mimo dálnice za 4,9 l/100 km, přesun po dálnici znamenal 5,5 l/100 km a můj dlouhodobý průměr činil 4,9 l/100 km.

Z běžné jízdy je cítit, že Toyota má s hybridními pohony zkušenosti jako žádná jiná automobilka, takže kromě výborné efektivity, především mimo dálnice, systém funguje velice kultivovaně a přepínání jednotlivých částí pohonu je hladké a skoro neznatelné. Rušivý je jen ten „vysavač“.

To však pak sympaticky doplňuje dospělý a vyvážený jízdní projev, který poskytuje slušnou kombinaci pohodlí a jisté sportovnosti. Swace na 16palcových kolech s pořádnými pneumatikami 205/55 velice dobře filtruje a žehlí nerovnosti, nezakopává, ani neodskakuje. Jen škoda toho hluku...

V zatáčkách pak kombík potěší ochotou zatáčet, stabilitou a neutrálním chováním s jistým držením stopy. Nebál bych se říct, že v případě Swace je podvozek rychlejší než motor. Jinými slovy, v tomhle autě budete mít pocit, že by si zasloužilo víc koní. Podtrhuje to i přesné a poměrně strmé řízení – i když bez výrazné zpětné vazby.