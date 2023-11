Novodobý Superb řidičům ukázal, že i Škodovka umí luxusnější auta. Připomeňte si klíčová fakta

Nová Škoda Superb se světu poprvé ukáže už ve čtvrtek 2. listopadu večer. Připomeňte si, co příchodu v pořadí již čtvrté novodobé generace předcházelo.

První generace Superbu, nové vlajkové lodi škodovky, se představila na frankfurtském autosalonu v září 2001. Automobil, který technikou i designem vycházel z Volkswagenu Passat páté generace, se vyráběl sedm let a z výrobních pásů v ČR, Číně či Indii jich sjelo necelých 134.000 kusů. Důvodem poměrně nízkého zájmu o vůz přitom nebyla jen vyšší cena nebo to, že zákazníci nebyli ještě připraveni na spojení jména Škoda a prémiovějšího vozu, ale také rozhodnutí nevyrábět kromě sedanu i praktičtější verzi kombi. Přestože celkové prodeje první generace superbu nedosáhly ani roční produkce Škody Octavia z přelomu století, jednalo se nakonec pro továrnu v Mladé Boleslavi o důležitý mezník. Auto, o kterém bývalý prezident Václav Klaus řekl, že v porovnáni s Audi A8 moc "drncá", totiž škodovce pootevřelo cestu do střední třídy. Superb se prezentoval jako manažerský vůz a oplýval prostorem, vrcholná varianta byla osazena šestiválcovým motorem o objemu 2,8 litru.

Škoda se v této kategorii pevně uchytila s druhou generací superbu, která se představila na ženevském autosalonu v březnu 2008. Nový model už zvenku nepřipomínal VW Passat, byl také delší a širší. Navíc dostal neobvyklý systém pátých dveří Twindoor, díky kterému se zavazadlový prostor mohl otevírat buď jako u sedanu, nebo se otevřela celá záď podobně jako u octavie. Hlavně ale nabídku rozšířila verze kombi, který výrazně přispěla ke komerčnímu úspěchu druhé verze Škody Superb. Automobil, kterému kritici vyčítali trochu nevyvážené proporce (na svou délku byl trochu úzký), se podobně jako jeho předchůdce vyráběl sedm let a celkem jich vzniklo skoro 619.000 kusů - tedy skoro pětkrát více než první generace.

Třetí generace superbu byla představena v roce 2015 a její design vzbudil prakticky jen pochvalné reakce. V roce 2019 pak přišel facelift, kromě nápisu Škoda na zádi místo tradičního loga se tehdy model dočkal i plug-in hybridní technologie. Superb iV se stal první škodovkou s tímto druhem pohonu. Třetí generace superbu se dosud vyrobilo přes 800.000 kusů. Nová generace, která se představí 2. listopadu, bude podle slov automobilky poslední se spalovacím motorem.

Zatímco dosavadní tři generace superbu se vyráběly v závodě v Kvasinách na Rychnovsku, čtvrtá generace tohoto luxusního vozu se bude vyrábět spolu s novou generací Volkswagenu Passat v továrně automobilky Volkswagen v Bratislavě. Nový superb zůstane ve variantách liftback a kombi, jeho dvojče passat ale bude k dispozici již jen jako kombi. Přesun výroby obou modelů do Bratislavy oznámil Volkswagen v roce 2020. Do nového výrobního programu společnost investuje přes 400 milionů eur (9,5 miliardy Kč), její celkové investice v zemi tím přesáhnou pět miliard eur (120 miliard Kč). Výroba passatů a superbů se plánuje na výrobní lince, ze které už nyní sjíždějí modely Škoda Karoq a Volkswagen up! včetně jeho elektrické verze. Slovenská továrna Volkswagenu montuje také vozidla Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8 a Porsche Cayenne.

Superb, který se začal vyrábět v roce 2001, navázal po více než půlstoletí na stejnojmenné limuzíny z Mladé Boleslavi, které ve své době patřily k nejluxusnějším produktům československého automobilového průmyslu. První se představila v roce 1934 Škoda 640 Superb s dvouapůllitrovým motorem o výkonu 55 koní, postupně přišly typy s většími a výkonnějšími pohonnými jednotkami, do 40. let se ale vyrobilo jen něco přes 700 superbů. Za války pro potřeby německé armády vznikaly štábní vozy odvozené od superbu, kterých vzniklo více než 1600. Mezi roky 1946 a 1949 se pak ještě vyrobilo posledních 162 superbů s upravenou karoserií inspirovanou americkými vozy.