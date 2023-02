TEST Volkswagen Touareg Edition 20 – Vydařená oslava jubilea

Limitovaná edice oslavující dvacetileté výročí SUV Touareg konečně dorazila i do Česka, kde si zákazníci rozdělí 20 z celkových 200 kusů. Co ale nabízí?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Volkswagen Touareg byl ve své aktuální třetí generaci představen již v roce 2018, poměrně brzy se však dočkáme odhalení jeho modernizované verze, kterou automobilka začala před pár dny poodhalovat. Ještě předtím se však v dnešním testu podíváme na jiný významný kousek.

V loňském roce si totiž automobilka připomínala jedno významné jubileum, které se k modelu Touareg vztahuje. Šlo o oslavu 20 let od uvedení první generace tohoto úspěšného SUV, které si v následujících letech připsalo přes milion prodaných kusů.

Na oslavu dvaceti let vznikla i limitovaná edice s označením Edition 20, která celkově čítá 200 kusů. Pro český trh automobilka vyhradila přesně 20 kusů, přičemž jeden jsme si mohli také vyzkoušet v tradičním týdenním testu. A co speciálního tedy novinka nabízí?

Základem limitované edice Edition 20 je prostřední výbavový stupeň Elegance. Výjimečnost modelu pak již na první pohled prozrazují 3D loga „Edition 20“ na B sloupcích, která ovšem nejsou nijak zbytečně křiklavá.

Video se připravuje ...

Limitovaná série vozů se může pochlubit i vcelku zajímavou standardní konfigurací exteriéru a interiéru. Pozornost zaslouží například modrá barva Melo s perleťovým efektem, která působí krásně sytě a hluboce. V podbězích pak standardně najdeme 20“ litá kola Bogota, testovaný kousek ovšem dorazil na 21“ kolech Suzuka Black s pneumatikami o rozměru 285/40 R21 a černým lakováním. Netřeba dodávat, že s jejich cenovkou 84.500 Kč si člověk dává při každém parkování extra pozor. Z příplatkové výbavy se navíc sluší zmínit i R-Line Black Style paket (89.400 Kč), elektricky sklopné tažné zařízení nebo offroad paket s ochrannými kryty motoru/podvozku.

Volkswagen Touareg Edition 20

Mezi standard patří také zatmavená zadní okna, zatmavené LED zadní svítilny, hliníkový dekor Alu 45° nebo podběhy kol, kryty zrcátek a difuzor zadního nárazníku v lesklém černém designu Black Gloss. V praxi mnohem důležitější je však záře předních IQ.Light LED Matrix světlometů, které potěší parádním výkonem i skvěle fungujícím stínováním okolního provozu.

Celkově vzato působí touareg v limitované edici výrazně, ovšem nikoliv křiklavě. Navzdory stáří je to pořád velmi sympatické auto, které vypadá moderně, hodnotně a na silnici umí vzbuzovat respekt. Limitovaná edice pak výše zmíněné umocňuje. U testovaného vozu ale sehrála svou roli i příplatková výbava, jejíž seznam byl tentokrát opět pozoruhodně rozsáhlý, a pokud jsem něco nezmínil v textu, pokusím se vše dopsat alespoň do tradiční tabulky na konci.

Komfort jak se patří

Odkazy upozorňující na speciální limitovanou edici se objevují také v kabině, kde zaujmou například podsvícené nástupní lišty s logem Edition 20, osvícené výplně palubní desky s nápisem Edition 20 a stejný nápis najdeme i na kůží čalouněném voliči automatické převodovky. V rámci paketu Edition 20 navíc vůz dostal i kryt pedálů z ušlechtilé oceli nebo šedo-červené prošívání palubní desky a výplně dveří.

Sedadla jsou standardně čalouněna v kůži Savona 2.0 s šedo-červeným prošíváním (65.100 Kč), a kromě vyhřívání nabízí standardně i ventilaci. V případě testovaného vozu však došlo i na volitelná sedadla s masážní funkcí (16.000 Kč), která působí skutečně příjemně.

Díky paketu Memory byla přední elektricky nastavitelná sedadla vybavena pamětí, do které se ukládalo i nastavení zrcátek. Čelní sklo bylo vyhřívané, informace byly díky příplatkovému head-up displeji (39.300 Kč) promítány přímo do zorného pole, hudba hrála přes příplatkový audiosystém Dynaudio Confidence s výkonem 730 W (50.900 Kč), dveře se automaticky dovíraly díky servodovírání (18.100 Kč) a vyšší bezpečí v případě nehody zajišťoval paket Airbag Plus (18.100 Kč) s kolenním airbagem na straně řidiče, bočními a hlavovými airbagy vpředu i bočními airbagy pro vnější sedadla v druhé řadě.

Video se připravuje ...

Vůz také dostal multifunkční vyhřívaný volant v kůži, který byl příjemný na omak a skvěle padnul do rukou. Jedinou vadou na kráse byla nepřekvapivě kapacitní tlačítka jeho ovládání. Díky paketu Innovision Cockpit (91.100 Kč) byl za volantem 12“ digitální přístrojový štít Digital Cockpit s rozlišením 1920x720 pixelů, který má příjemnou grafiku, upravitelné zobrazení a nabízí spoustu informací. Uprostřed palubní desky je pak zasazena 15“ obrazovka infotainmentu, která se může pochlubit rozlišením 1920x1020 pixelů a natočením k řidiči. Grafika systému je příjemná, potěší celkem logické menu i vytažení důležitých funkcí na hlavní obrazovku, včetně možnosti si uzpůsobit rychlé volby.

Volkswagen Touareg Edition 20

Cenu obvykle rozebírám až na konci článku, tady vás ale nemá smysl napínat. Zatímco základní výbavový stupeň Elegance začíná od částky 1.998.900 Kč, testovaný vůz nakonec vyšel na 3.095.100 Kč. Nutno ovšem dodat, že za své peníze dostanou zákazníci skutečně velmi komfortně a až prémiově působící vůz, který se příjemně ovládá a dokáže svou posádku náležitě rozmazlovat.

Pokud se budeme bavit o prostoru, pak není absolutně co řešit. Kabina SUV s celkovou délkou 4878 mm a rozvorem 2904 mm nabízí dostatek místa v obou řadách a ve všech směrech. Přední i zadní sedadla jsou náležitě pohodlná, přičemž vpředu potěší vcelku solidní opora.

Pochvalu si zaslouží dostatek úložných a dostatečně prostorných odkládacích schránek i celková ergonomie ovládání, jakkoliv je většina důležitých funkcí ukryta v dotykovém displeji. Stále zde však zůstal analogový volič jízdního režimu, režimu jízdy v terénu nebo pořádné kolečko pro nastavení hlasitosti.

Dodejme, že zavazadelník nabídne standardní objem 810 litrů, pod dvojitým dnem testovaného vozu se navíc ukrývala i 20“ dojezdová rezerva (10.000 Kč). Po sklopení zadních opěradel, dělených v poměru 40:20:40 se objem zvýší na působivých 1800 litrů.