Novou generaci Hyundai i10 čeká radikální změna designu

První pohled na nákres nové generace Hyundai i10, který by podle informací Autoexpress neměl být příliš vzdálený produkčnímu modelu, odhaluje dramatickou změnu v přístupu k designu. Zatímco předchozí generace i10 sázely na konzervativní vzhled, nová i10 má působit podstatně dynamičtěji. K tomu ostatně pomohou i upravené proporce: nová i10 bude širší, nižší a její podběhy by měla vyplňovat větší kola, což by mělo podtrhovat její energetický a agilní design.

Novinka by měla dostat pořádně širokou a výraznou masku chladiče, v jejichž rozích jsou umístěná kulatá světla denního svícení. V rozích předního nárazníku pak můžeme vidět velké trojúhelníkové přívody vzduchu, automobilkou označované jako „air curtains,“ které by měly zlepšovat aerodynamiku a současně opticky ještě podtrhují šířku a dynamičnost nového designu.

Pod protáhlými předními světlomety se objevuje výrazná designová linie, která končí u předních dveří a znovu se objevuje až nad podběhem zadního kola. V zadní části se dočkáme C-sloupku tvarovaného do písmene X s logem automobilky, jež by se měl stát již na dálku jasným identifikačním symbolem nového modelu. V zadní části by se pak mohly objevit další trojúhelníkové motivy, které mají umocnit optickou šířku vozidla, jeho dynamičnost a přitahovat pohledy na kola umístěná v samotných rozích karoserie.

Nová i10 by však neměla být moderní pouze zvenčí, ale také uvnitř. Uživatelé se mohou těšit na bohatou nabídku systémů konektivity, jako je například Blue Link, Apple Car Paly nebo Android Auto. Chybět by nemělo ani bezdrátové nabíjení telefonu nebo couvací kamera, která usnadní pohyb po městě.

Novinka by také ráda aspirovala na jeden z nejbezpečnějších modelů v A-segmentu, čemuž by měla pomoci bohatá nabídka bezpečnostních senzorů a asistentů. Vpředu se objeví například radar systému FCA (Autonomní nouzové brzdění), který bude schopen upozornit nejen na auta, ale také na chodce. Chybět by však neměl ani asistent DAW pro Sledování pozornosti řidiče, nebo Asistent pro vedení vozu v jízdním pruhu LKA. Volitelně však bude možné získat i Automatické přepínání dálkových světel HBA.

Premiéra nového Hyundai i10 je naplánována na frankfurtský autosalon IAA 2019, který začíná novinářskými dny již 10. září. Od 12. září pak bude přístupný i veřejnosti, která ho bude moci navštívit až do 22. září.