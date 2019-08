Nový čínský pick-up chce patřit k nejlepším na světě. Čím chce Velká Zeď zaujmout?

Automobilka Great Wall patří k největším čínským výrobcům SUV a pick-upů, svou produkci však neomezuje pouze na domácí trh. S jejími vozy bychom se mohli setkat v různých koutech světa a pár se nám jich podařilo vypátrat dokonce i v Česku. Skutečnou změnu na trhu s pick-upy by však měl přinést až její poslední model, označovaný jako série P (P Series).

Podle automobilky se totiž jedná o její první skutečně globální pick-up, který by se měl objevit na všech trzích, kde je značka Great Wall zastoupena. A jeho cílem není nic menšího, než „přetvořit globální trh s pick-upy“ a „zařadit se mezi tři celosvětově nejlépe hodnocené pick-upy na trhu.“ Značka Great Wall by se tak ráda probojovala do společnosti automobilek jako Toyota či Ford a ráda by do roku 2020 dosáhlo prodeje 200.000 modelu P Series ročně.

To jsou celkem ambiciózní cíle, Great Wall se však spoléhá na svou novou techniku. Série P je totiž postavena na zcela nové platformě, označované P71, která by měla nabídnout vyšší komfort, nižší hmotnost, vyšší důraz na bezpečnost a bohaté možnosti přizpůsobení. Díky možnosti kombinovat různé pohonné jednotky a nástavby by navíc pick-up měl být dostupný až ve stovce různých konfigurací.

Pod kapotou je ukryt 2.0 litrový turobdiesel, který spolupracuje s osmistupňovou automatickou převodovkou a inteligentním pohonem kol TOD. K novému motoru bohužel chybí technické parametry, podle webu Motor1 by se však mělo jednat o modernizovanou variantu 2.0 litrového turbodieselu o výkonu 105 kW (143 k) a 305 Nm točivého momentu.

Na karoserii se objevilo nové logo automobilky a nechybí ani speciální emblém série P, který by měl podle popisu automobilky symbolizovat „Power, Peak, Perfect,“ což snad ani nepotřebuje překládat. Zveřejněné a dříve uniklé fotografie pak ukazují celkem prémiově zpracovanou kabinu, která by měla nabídnout i bohatou technologickou výbavu. Již ve standardu by tak neměly chybět systémy jako hlídání jízdy v pruhu, adaptivní tempomat, kamery zobrazující 360° okolí vozu nebo inteligentní hlasové ovládání.

Great Wall tak evidentně míří hodně vysoko a snaží se zákazníkům nabídnout poměrně zajímavý vůz, u kterého se dá očekávat i zajímavá cena. Ta však prozatím nebyla zveřejněna. Rozhodně však bude zajímavé sledovat, jak se novému pickupu ve světě povede.