Nový Drako Dragon: Čtyři elektromotory, gullwing dveře a cena téměř 7 milionů

Společnosti Drako Motors se sídlem v americkém Silicon Valley jsme naposledy věnovali pozornost, když představila elektrický sedan o výkonu 1.200 koní, který vycházel z Fiskeru Karma. Vybaven byl čtveřicí elektromotorů a stejný počet pohonných jednotek má také novinka značky – mohutný elektrický crossover Dragon.

Drako Dragon je technicky vzato dvoudveřovým crossoverem, jenž umožňuje přístup do interiéru takzvanými gullwing dveřmi, tedy ve tvaru racčích křídel a s otevíráním směrem vzhůru. Uvnitř se nachází místo pro pětici osob a řidič před sebou najde kombinaci digitální přístrojové desky a velkého 17,1palcového dotykového displeje infotainmentu. Další obrazovky zajišťují zábavu na zadních sedadlech.

Video se připravuje ...

Jak bylo zmíněno v úvodu, o pohon Drako Dragon se stará čtveřice elektromotorů – každé kolo má vlastní – o maximálním systémovém výkonu v okolí 2.000 koní, což je zhruba 1.491 kW. Zrychlení z 0 na 96 km/h (0-60 mph) je otázkou 1,9 sekund a maximální rychlost má překročit 320 km/h. Bližší informace o baterii společnost Drako Motors nezveřejnila, ale údajně se jedná o vlastní konstrukci. Má zvládnout nabíjení výkonem 500 kW a po plném nabití umožnit dojezd přes 670 kilometrů.

Konstrukce Dragonu sází na karbon, což má zajistit co nejnižší váhu, byť se ve výsledku pohybuje kolem 2,25 tun. Přestože se to zdá jako hodně, ve skutečnosti je to méně, než kolik váží například taková Tesla Model X. Drako Dragon má přitom nabídnout až o 150 km delší dojezd než Model X s největší baterií a podstatně vyšší výkon.

Výroba novinky bude probíhat v USA, ale první zákazníci se mají dočkat až v roce 2026. V Drako Motors se plánují dostat na roční produkci 5.000 kusů, přitom cenou se elektrický crossover Dragon rozhodně nebude podbízet. Začínat bude na částce 290.000 dolarů, což je téměř 6,7 milionů korun.

Společnost už umožňuje rezervace vozu, přičemž vratný rezervační poplatek činí 500 dolarů (cca 11,5 tisíc korun), respektive 5.000 dolarů (cca 115 tisíc korun) za First Edition (prvních 99 vyrobených vozů).