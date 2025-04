TEST Dacia Spring Extreme – Vylepšený elektromobil pro nenáročné

Když jsem před lety testoval první evropskou verzi tohoto Dacie Spring, úplně jsem se vyhýbal dálnici. Nad 100 km/h moc nejela, měla vysokou spotřebu a já se ani necítil moc bezpečně. Po modernizaci se sice cítím trochu komfortněji i při vyšších rychlostech, ale přece jen jsem raději jezdil mimo dálnice. A pokud už na nich, tak raději jen stovkou.

Není to jen o pocitu vlastní bezpečnosti. Tohle auto se pomalu nabíjí, když je třeba někam dojet, je prostě lepší jet pomaleji a úsporněji. Udávaná data říkají, že nabíjet lze pomalu střídavým proudem 7,4 kW nebo stejnosměrným s výkonem 30 kW. To nejsou zázračná čísla a u delších přesunů to znamená, že je lepší jet pomalu a co zhruba 100 kilometrů půl hodiny nabíjet. Teoreticky.

V reálu je třeba vzít v potaz, že stejnosměrné nabíjení je jen za příplatek 15 tisíc korun, a to jen u vyšších výbav. Pomalé nabíjení je jednofázové, proto zmíněných 7,4 kW nabídne jen při 32 ampérech. Kdo má jen 16 ampérů, což má i řada veřejných dobíjecích stojanů, stejný problém mohou přinést i některé nabíjecí kabely. Dostanete se tedy maximálně na 3,7 kW. A i to jsou jen teoretické hodnoty, reálně je rychlost tak zhruba o pětinu nižší.

S novou Dacií Spring poprvé v Česku: Levný elektromobil prokoukl k nepoznání Roman Šitner Novinky

V našem testu jsme nabíjeli 21 minut po hodině jízdy a průměrná rychlost nabíjení na 60kilowattové stanici byla 11,5 kilowattu, tedy asi třetina toho, co by teoreticky šlo. Ano, teploty byly přes noc pod bodem mrazu, ale v době nabíjení a jízdy bylo slunečné poledne s deseti stupni nad nulou.

Omezující je i slabší výkon, a to jsme testovali silnější verzi. Ta má 48 kilowattů výkonu a 113 newtonmetrů točivého momentu. Zajímavé je, že slabší verze má 33 kilowattů a vyšších 125 Nm točivého momentu. Rychlost je omezena na 125 kilometrů v hodině, což je ale stejně hodnota, kam se v tomto voze málokdo pustí.

Ocenit je ale třeba výrazné zlepšení podvozku, ke kterému v rámci modernizace došlo. Dřívější verze byla jízdně nejistá a tak nějak plavala. Dnes už lépe sedí a na okreskách už je v rámci možností důstojné svezení.

Poměrně slušné je zrychlení z nuly na 100 km/h za 13,7 sekundy, u výkonově slabší verze je to ale nekonečných 19,1 sekundy. Dacia pro zajímavost uvádí i zrychlení z nuly na 50 km/h, které zmiňuje dokonce na setiny, a to 3,86 sekundy. Právě tento údaj napovídá, že dynamika nakonec zas tak špatná není. Řidič si ale musí dávat pozor, aby omylem nestiskl tlačítko Eco, které je u ovládání klimatizace. Opravdu to není úsporný režim topení či chlazení, tlačítko sebere značnou část výkonu, a to v míře, že by šlo auto řídit možná už od patnácti let.

Dacia Spring Extreme | auto.cz/Michal Kollert

V normálním režimu má lehký elektromobil ve městě vždy dostatek výkonu a točivého momentu. Když je třeba vystartovat do křižovatky nebo předjet, tak to jde vlastně lépe než s vozy se spalovacími motory podobných parametrů. Jednoduchá jízda bez nutnosti řadit nebo čekat na reakce automatické převodovky je velkou výhodou tohoto vozu.

Zde je ale třeba vůz trochu kritizovat. Volič převodovky, který má pozice dopředu/dopředu s vyšší rekuperací, neutrál a dozadu, zabírá mezi sedadly dost místa, kde bych si uměl představit větší úložné prostory. S řazením směrů jsem navíc míval potíže. Často jsem parkoval na více manévrů, tedy jsem i často volil mezi dopředu a dozadu. Jenže ne vždy se to povedlo na první pokus. U snahy zařadit neutrál bylo nakonec nejsnadnější metodou vypnout motor klíčkem a znovu nastartovat, protože voličem převodovky to bylo často až na několikátý pokus. U žádného jiného vozu jsem se s tímto nesetkal.