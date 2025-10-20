Nový Ford Mustang California Special staví na elektrickém základě
Edice věnovaná Kalifornii tentokrát přistála na elektrickém Mustangu Mach-E GT, stejně jako v případě osmiválce, který ji dostal loni, však jde o kola a kosmetické detaily.
V 60. letech minulého století byl mustang v Kalifornii tak populární, že mu Ford věnoval speciální edici. Název GT California Special, často zkracovaný na GT/CS, existuje dodnes a měla ho i šestá generace klasického muscle caru. Nyní se vrací znova – ale osmiválec pod kapotou nečekejte.
Z Kalifornie se za poslední roky stal stát elektromobilů, s mírnou nadsázkou řečeno, a tak je příznačné, že Mustang GT/CS, o kterém je zde řeč, není inovovaným speciálem na základě sedmé generace sporťáku, nýbrž prvním použitím tohoto označení na elektrickém crossoveru Mach-E.
Nejvýraznějším prvkem jsou 20“ kola s černými aero kryty a pruh na kapotě s linkou v nové barvě modré Rave. Tento odstín vidíme i na logu na přídi, které je podsvícené, a nápisu GT na zádi, ovšem zde jen decentně. Zmíněný pruh na kapotě obsahuje „zářící linky západu slunce v šedé, černé a modré, představující oceán“, uvádí automobilka na svém webu.
Volba verze GT je potřebné k tomu, abyste dostali možnost zaškrtnout příplatek 2.495 dolarů (cca 52 tisíc korun) za paket California Special. Nejde tedy o samostatnou verzi modelu, nýbrž o balíček výbavy. Zda a kdy se takovýto příplatek dostane na český trh, zatím není jasné. Verze GT u nás stojí od 1,7 milionu korun.
zdroj info, foto: Ford | zdroj videa: Marek Bednář/Auto.cz