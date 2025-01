TEST Ford Mustang Mach-E Rally – Šotolinová raketa

Může elektromobil jezdit rallye? Nejenže může, on ji i jezdí, ale to je jiný příběh jiné automobilky. A protože může a jezdí, nic nebrání tomu, aby existovala silniční verze Fordu Mustang Mach-E, inspirovaná právě automobilovými soutěžemi. Přivítejte Mach-E Rally, ostře žluté auto, které by se s trochou představivosti mohlo postavit přímo na start nějaké erzety.

Dobře, té představivosti by muselo být trochu víc. Přeci jen je verze Rally „pouze“ příplatkový paket k výbavě GT, není to od základu jinak, odolněji postavené auto se stejným šasi a už vůbec to není homologační speciál pro skutečné soutěžní auto. Doby, kdy se taková auta musela stavět, již jsou bohužel dávno pryč.

To ovšem neznamená, že by změn bylo málo. Výčet všech prvků paketu Rally najdete v tabulce v poslední kapitole, zatím tak zmíním jen to nejdůležitější zvenčí. Žlutá barva Grabber nejde přehlédnout, stejně jako 19“ kola, pruhy na kapotě, nálepky na dveřích či vážně velký zadní spoiler. Drobnými úpravami prošel také přední nárazník, ovšem o kousek výš si všímám, že jsem byl ošizen – paket má obsahovat přední mlhovky zabudované v masce, ale žádné tu nejsou. Podle zástupce automobilky by neprošly evropskou homologací, takže je evropská verze rally nemá.

K vnějšímu vzhledu machu-e jinak nic nového nepřinesu, jeho linku střechy, opticky klesající už od B-sloupku a připomínající tak fastback známe už dlouho, stejně jako do dvou trojic vertikálních světel stylizované zadní lampy. Zaujmou sekvenčními blinkry a couvacími světly spolu s mlhovkou vystěhovanými doprostřed nárazníku, stejně jako to má plnotučný osmiválcový mustang.

Směrovky Fordu Mustang Mach-E Rally v jeho přirozeném prostředí • Marek Bednář/Auto.cz

Cesta k nasednutí je na první pohled trochu složitá – místo kliky z předních dveří trčí malé křidélko. Dveře se odjišťují elektricky stiskem tlačítka a to křidélko slouží k pomoci jejich otevření. Kdo chce nastoupit dozadu, musí potáhnout za rám okna, křidélko mu designéři nedopřáli.

Jak se do auta dostanete, když se vybije 12V autobaterie? Chtěl bych napsat, že jednoduše pomocí nějaké skryté fyzické kliky, ale tak snadné to není – je třeba externího 12V zdroje pro odjištění kapoty, pod kterou následně připojíte ten zdroj na vybitou autobaterii.

Všechno přes displej

Interiér také nenabízí příliš novinek – volant je pořád v podstatě stejný, dobře navržený ovládací panel svícení vlevo pod ním taky a k veškerému ovládání vozu člověk musí používat velký centrální displej. Chápu to jako snahu přiblížit se teslám a nejsem jí velkým fanouškem, aspoň však nezmizely páčky pod volantem, fyzický knoflík coby volič převodovky nebo ovládání oken a zrcátek z řidičových dveří.

Kvituji pevnou sekci displeje k ovládání klimatizace, ale abych ji použil, musím sklopit zrak docela daleko od vozovky. Naopak přístup k nastavení vozu včetně jízdních režimů je zkratkou hezky nahoře na displej, hned vedle ikonky k zobrazení výstupu kamer kolem vozu – takhle by to mělo být všude, když už automobilka nechce použít klasická tlačítka.

Kromě standardní navigace, palubního počítače nebo podpory bezdrátového zrcadlení smartphonu – Android Auto mi však poměrně často padal – nabízí centrální displej i různé aplikace pro ukrácení dlouhé chvíle, včetně např. YouTube. Pořád sice nechápu, proč takovéhle věci auta nabízejí, když to za jízdy pochopitelně nefunguje, všichni mají vlastní mobil a řidič při nabíjecí zastávce spíš odpoví na zprávy, které přišly cestou, a může v telefonu ostatně sledovat i ta videa, ale proti gustu…

S velkým displejem se pojí i ergonomické nevýhody. Jednak, už od uvedení auta na trh – tehdy jsem za jeho volantem strávil asi půlden – mi vadí, že displej není nijak orientovaný na řidiče a trochu tak působí, jako by jeho hlavní publikum mělo sedět na zadních sedačkách. A taky mě jeho levý dolní roh tlačí do kolene, takže musím pečlivě hledat nějakou kompromisní polohu za volantem.

Ford Mustang Mach-E Rally | auto.cz/Michal Kollert

Když už jsem nakousl sedačky, rovnou je pochválím – mají výborné boční vedení opěradla, ovšem díky nikoliv přehnanému bočnímu vedení sedáku se do nich snadno nastupuje, a příjemný materiál potahu. Zajímavý design horní části opěradla s pevnou hlavovou opěrkou, který bych klidně čekal u nějakého konceptu, mi trochu tlačí ramena dopředu, ale člověk si na to po chvilce zvykne.

Na zadních místech není málo prostoru pro hlavu, to jen vnější linka oranžové barvy dává dojem klesající střechy. „Za sebe“ si s výškou 184 cm sednu bez problému a mám radost, že nemusím vysouvat mrňavou hlavovou opěrku, nýbrž tu je klasická. Samozřejmostí je rovná podlaha a výklopná středová loketní opěrka.

Když jsem zmínil kliky zvenčí, rozepíšu se i o těch vnitřních. Jsou to příjemně umístěné páčky, za které když zatáhnete lehce, aktivujete elektrické odjištění dveří. Vpředu mají kliky ještě druhou půlku dráhy, která znamená mechanické otevření dveří bez potřeby elektřiny, takže se těžko nestane, že by člověk zůstal uvězněn v autě s vybitým 12V akumulátorem, nevěda, že má mechanickou cestu ven na dosah ruky. Vzadu ale kliky tuhle funkci nemají, jejich dráha končí po elektrickém odjištění.

Ford Mustang Mach-E Rally | auto.cz/Michal Kollert

Rozměrný zadní zavazadelník má menšího brášku, např. na nabíjecí kabely, pod přední kapotou. Jeho dvojitá podlaha má i pod dolní polohou trochu místa na drobnosti, avšak rezervní kolo se sem nevejde.