Nový Hyundai Ioniq 6 jako kombi? Návrhář z Česka ukázal unikátní vizi

Elektrický Hyundai Ioniq 6 je na světě teprve chvíli, ale už získává prestižní ocenění. Úspěšně ovládl anketu Světové auto roku 2023, včetně kategorií Světový elektromobil roku a Světový automobilový design roku, a už se konečně objevuje i v rukách cílových zákazníků a nadšenců do elektromobilů. Automobilka jej přitom vyvinula jako produkční verzi designové studie Hyundai Prophecy.

Elegantní jihokorejský elektromobil se celosvětově prodává výhradně jako aerodynamický fastback a bohužel nenabízí alternativu pro otce od větších rodin a zájemce toužící po praktičtější karosářské verzi. To se rozhodl změnit náš dvorní návrhář Honza Lušovský, minimálně v digitálním světě, a představuje svou originální vizi Ioniqu 6 ve variantě kombi.

Oficiálně se jmenuje Hyundai Ioniq 6 Shooting Brake a inspiruje se netradičními „loveckými kombíky“, praktičtějšími verzemi sportovních a luxusních aut pro britskou smetánku. Upřímně přiznává, že bohužel neumí ani odhadnout o kolik by se zhoršil aerodynamický odpor elektromobilu, ale hlavním cílem je poskytnout cestujícím na zadních sedadlech více prostoru.

Hlavně lepší přístup do zavazadlového prostoru většími dveřmi by leckdo uvítal, ale je otázkou, jak by nově navržená koncepce karoserie ovlivnila celkovou tuhost vozu. Oceňovaný design, originálně navržený automobilovým návrhářem jménem Woohyun Lee, by však nijak neutrpěl. Nová silueta kombíku totiž vychází z původní linie střechy.

Kdyby se Hyundai rozhodl vyvinout svou kreaci rodinného kombi na základech elektrického Ioniqu 6, nepochybně by jej vybavil stejným pohonem, jako výchozí fastback. Ten se u nás prodává ve variantách s pohonem zadních nebo všech kol a slibuje maximální dojezd až 614 kilometrů v cyklu WLTP.