TEST Hyundai Ioniq 6 Power – Konečně to dává smysl!

Design, interiér

Kdo za poslední roky o elektromobilitu alespoň zběžně zavadil, tomu jméno Ioniq jistě není cizí. Původně se jednalo o elektrifikovaný model značky Hyundai, který se nabízel coby hybrid, plug-in hybrid i elektromobil. Elektrická varianta měla akumulátor s kapacitou 28 kWh, v roce 2019 si polepšila na 38,3 kWh. Ač to není kdovíjak vysoké číslo, díky aerodynamickým tvarům a efektivitě pohonu dosahoval Ioniq dle metodiky WLTP dojezdu až 310 kilometrů.

Korejská značka však svou elektrickou strategii za poslední roky přehodnotila. Ioniq už není označení elektrifikovaného modelu, ale kompletní elektrické řady, za kterou se v závislosti na modelu vždy dodá nějaké čísílko. Prvním takovým kouskem se stal hranatý crossover Ioniq 5. Ten boduje futuristickým designem a moderními systémy (po vzoru prémiových značek nabízí třeba 800V palubní síť). Jenže tvary karoserie tady nejdou nízké spotřebě tak úplně naproti. Aby auto navázalo na hlavní výhody prapůvodního ioniqu, mělo by být nižší a aerodynamičtější…

Odvážný streamliner

…a tak se druhým modelem v řadě stal Ioniq 6. Šestka dala sbohem trendu zvýšených karoserií a představila se jako typický sedan s nizoučkou karoserií. Však se také tvůrci chlubí koeficientem odporu vzduchu 0,21, což má být nejméně ze všech současných modelů značky. Technika včetně platformy E-GMP je sice sdílena s pětkou, po stránce designu je to ale zcela svébytný model.

Hyundai v oblasti elektromobilů obecně nastolil zajímavou strategii. Nesnaží se své modely unifikovat, všem naděluje různorodý vzhled. Pokud byste pětku a šestku postavili vedle sebe se zakrytými logy, jen těžko byste tipovali, že pochází ze stejné stáje. Rozklíčovat příbuznost pomáhá prakticky jen pixelový design hlavních světlometů vpředu a vzadu. Pixely mají designéři evidentně hodně v oblibě, kromě světel s nimi pracují také na volantu či u dobíjecího konektoru, kde jednotlivé kostičky informují o stavu nabití. Sympatický detail.

Asi vás nepřekvapí, že světelná technika je plně diodová. To spíš novinka zaskočí délkou skoro 4,9 metru a hlavně rozvorem 2950 mm. Na fotografiích se totiž tváří jako značně kompaktnější. Šestka vzhledově vychází z konceptu Prophecy a interně si vysloužila přezdívku streamliner. A když auto poprvé obcházíte, těžko vás napadne lepší označení.

Auto je uhlazené a maximálně přizpůsobené aerodynamice. Na zcela čistou příď a zapuštěné kliky však úplně nenavazuje zadní partie, která je nebývale členitá a plná nejrůznějších kudrlinek včetně masivního spoileru. Designovým perfekcionistům by tohle mohlo přijít možná až přeplácaně. Ale proti gustu… Standardem nizoučkého ioniqu jsou osmnáctipalcová kola, které v nejvyšší a námi zkoušené výbavě Style Premium nahrazují dvacítky.

Volba nejvyššího výbavového stupně v praxi znamená, že už skoro není zač utrácet. Nejvýraznějším příplatkem je 40.000 Kč za digitální vnější zpětná zrcátka, pětadvacet tisíc korun stálo elektricky ovládané prosklené střešní okno, necelých dvacet tisíc pak šedý metalický lak. Toť vše.

Kamery místo zrcátek jsou naštěstí volitelnou položkou, na výběr pořád máte i klasiku s poctivými zrcadly. A v zásadě i tady platí to, co jsme si o jízdě s digizrcátky řekli v minulosti. Řešení vyžaduje hodně, opravdu hodně zvyku a při prvních parkovacích manévrech s těmito kamerami si za volantem budete připadat jako úplný začátečník. Osobně jsem trochu bojoval i s odhadem odstupu ostatních vozů třeba na dálnici při připojování do rychlejšího pruhu. Plusem obrazovek je, že jsou umístěné v rozích přístrojové desky a tedy hezky na očích. Navíc jsou perfektně „čitelné“ i za zhoršené viditelnosti. Chápu honbu za nízkým odporem vzduchu, z karoserie vám ale pořád trčí pořádné držáky kamer. Kolik tohle řešení asi může uspořit energie?

Minimalistická moderna

Kabina šestky rozvíjí styl staršího sourozence. Také tady najdeme pracoviště řidiče tvořené dvěma 12,3“ obrazovkami opticky spojenými v jeden celek. Jedna nahrazuje tradiční budíky, druhá slouží coby středobod multimediálního systému. I zde působí interiér minimalisticky a uklizeně. Chybí dokonce i logo na volantu, které nahrazuje čtveřice diodových teček. Ty vás během nabíjení informují o stavu nabití. A ano, čtyři tečky znamenají v morseovce písmeno H.

Po otevření dveří na vás vykoukne solidní nástupní prostor. Mimochodem, ve výplni dveří nenajdete jediné ovládací tlačítko, i ty pro otevření okének se nacházejí na středové konzole. Když jsme u prostoru, zejména tím podélným vás šestka mile překvapí. S výškou 178 cm sedím sám za sebou s obrovskou rezervou před koleny a slušná rezerva mi zůstává i nad hlavou. Lidé vyššího vzrůstu sem nohy pořád poskládají pohodlně, brzy ale narazí na limity svažující se střechy.

Ioniq 6 není koncipován jako rodinné auto, chápat jej máme spíše jako manažerský sedan. Vzadu se tedy opravdu otevírá jen víko zavazadlového prostoru bez okna. Vykoukne na vás relativně skromný nákladový prostor, do kterého se má dle tabulek poskládat 401 litrů zavazadel. Naštěstí šestce nechybí ještě menší kufřík pod přední kapotou. Do naší zadokolky se sem vejde až 45 litrů věcí, čtyřkolky se musejí spokojit se čtrnácti a půl litry. Pořád je to ale dost alespoň pro uklizení dobíjecí kabeláže.

