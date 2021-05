Nový italský hypersport Estrema Fulminea slibuje hybridní baterie a 2000 koní

Nová automobilka, sídlící v italské Modeně, nese jméno Automobili Estrema a za jejím vznikem stojí jistý Gianfranco Pizzuto. Na první pohled možná nepříliš známé jméno, tento muž byl však jedním z akcionářů a distributorů společnosti Fisker na evropském trhu.

Prvním vozem automobilky by se pak měl stát elektrický hypersport Fulminea, jehož oficiální představení by mělo proběhnout 13. května v turínském muzeu automobilů. Již nyní však víme o novém modelu pár zajímavostí, díky kterým by měl vynikat nad konkurencí.

Vůbec nejdůležitější inovací by přitom měly být použité baterie. Estrema totiž tvrdí, že Fulminea bude prvním silničním hypersportem s hybridní baterií, která kombinuje články s pevným elektrolytem a tzv. ultrakapacitory, respektive ultra-kondenzátory.

Hybridní baterie ovšem nejsou zkombinované doslova – každý typ článků je uložen ve vlastním karbonovém boxu. Kompaktnější ultrakapacitory by měly být umístěny u přední nápravy, zatímco Li-ion baterie s pevným elektrolytem by měly být umístěny za předními sedadly a před zadní nápravou. Baterie s pevným elektrolytem by měla dodat společnost Avesta Battery Energy Engineering.

Výsledná kapacita této hybridní baterie by se měla pohybovat okolo 100 kWh, což není na první pohled špatné. Mnohem zajímavější je však její energetická hustota. Estrema Fulminea by totiž měla nabídnout až 450 Wh/kg, zatímco například Tesla Model 3 se svými články 2170 nabízí „jen“ 260 Wh/kg.

Estrema tak odhaduje, že z celkové hmotnosti vozu 1.507 kilogramů by mohly baterie vážit necelých 300 kilogramů. Při kapacitě 100 kWh je to velice působivá hodnota.

Energie z hybridní baterie by měla směřovat k rovnou čtyřem elektromotorům, jejichž kombinovaný výkon by se měl pohybovat na úrovni cca 2040 koní. Akceleraci z 0 na 320 km/h by měl vůz zvládat za necelých 10 sekund a dojezd by se měl pohybovat okolo 520 km dle WLTP.

Na první pohled to jsou fantastické parametry, o podobných vizionářských a revolučních strojích jsme ale v minulosti slyšeli již několikrát. Společnost Automobili Estrema však věří, že první stroje bude schopná zákazníkům dodat během druhé poloviny roku 2023.