Nový materiál má být levnější než karbon. Vyrábí se ze lnu a jmenuje se Amplitex

Prakticky každý výrobce výkonných sportovních a supersportovních vozů dnes používá karbonové komponenty, které vynikají vysokou pevností, odolností a extrémně nízkou hmotností. Problémem jsou ovšem vysoké výrobní náklady, které využití karbonu limitují pouze na vyšší segmenty. S řešením ovšem možná přišla švýcarská společnost Bcomp, která je výrobcem možná revolučního materiálu Amplitex.

Základem Amplitexu je totiž len, z něhož se získává lněné vlákno. V kombinaci s epoxidovou pryskyřicí pak vzniká materiál, který nabízí podobné vlastnosti jako karbon. Může být různě tvarován, vyráběn v různé tloušťce a stále si zachovává vysokou pevnost a nízkou hmotnost. Výroba Amplitexu je ovšem ve srovnání s karbonem podstatně snazší a levnější.

Uhlíková vlákna se totiž vyrábí při vysokých teplotách, dosahujících 1000 až 1300 stupňů, a nemohou být recyklována. Při výrobě navíc vzniká vysoké množství CO 2 , který je dnes postrachem prakticky pro každý průmysl.

Podle Bcompu přitom použití materiálu Amplitex s nosnými žebry znamená snížení výrobních emisí až o 75 % ve srovnání s uhlíkovými vlákny. Podle kolegů z Carbuzz, kteří na materiál upozornili, se společnost Bcomp chlubí pouze 16,9 kg CO 2 při výrobě 1m2 materiálu Amplitex s nosnými žebry. Výroba 1m2 karbonu by však měla vést ke vzniku až 45,6 kg CO 2 .

Zajímavostí je přitom i skutečnost, že samotný len (tedy rostlina) při svém růstu pohlcuje CO 2 z atmosféry, čímž opět přispívá k čistotě ovzduší. Cenově by pak Amplitex měl vycházet až o 30 % levněji než karbon – a to při zachování stejné tuhosti komponent a stejné váhy. Není tedy divu, že už se s tímto materiálem začalo pracovat ve světě motosportu.

Například závodní Porsche Cayman 718 GT4 CS MR dostalo kompletní body-kit vyrobený z Amplitexu. Materiál už byl rovněž použit pro výrobu závodní sedačky do vozu McLaren F1. Společnost Bcomp byla rovněž pověřena zpracováním interiéru z materiál Amplitex pro koncept Polestar Precept, který měl na ženevském autosalonu poodhalit další směřování značky.