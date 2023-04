Nový McLaren 750S představen, nabízí 750 koní a důraz na nízkou hmotnost

Automobilka McLaren konečně představila nástupce modelu 720S, který měl premiéru během ženevského autosalonu v roce 2017. Novinka s označením 750S přitom staví na základech svého předchůdce, současně se však chlubí až 30 procenty nových či upravených komponent, díky čemuž by se mělo jednat o jeden z nejvýkonnějších a současně nejlehčích produkčních modelů značky.

Pod kapotou zůstává dvojicí turbodmychadel přeplňovaný 4,0litrový motor V8, který dostal lehčí písty z modelu 765LT a vyšší plnící tlak. Výkon nyní dosahuje 552 kW (750 k) a 800 Nm točivého momentu. Sedmistupňová sekvenční převodovka má upravené převodové poměry a standardně posílá všechen výkon na zadní kola.

Verze Coupe i Spider akcelerují z 0 na 100 km/h za 2,7 sekundy. Rychlost 200 km/h pak Coupe pokoří za 7,2 sekundy, zatímco Spider je o 0,1 sekundy pomalejší. Maximální rychlost však v obou karosářských verzích dosahuje 332 km/h.

Automobilka se také pochlubila úpravou výfukového systému, který byl odlehčen, vyveden ve středu zádi (po vzoru modelu P1) a měl by mít zajímavější zvuk. Skvělé „crescendo ve vysokých otáčkách“ pak podle automobilky zajišťuje upravené pořadí zapalování válců.

Automobilka se také chlubí výrazným snižováním váhy, díky kterému by měl být model 750S premiantem svého segmentu supersportů v poměru váhy a hmotnosti. McLaren mluví o poměru 579 koní na tunu, zatímco Ferrari F8 Tributo by mělo nabízet poměr přes 500 koní na tunu. Má to ale malý háček.

Model 750S by totiž měl být dostupný s několika doplňky/pakety snižujícími hmotnost. Například základní karbonové sedačky by měly být až o 17,5 kg lehčí než sedadla v modelu McLaren 720S, kromě toho ale automobilka nabídne i super-lehká sedadla, která sníží hmotnost o dalších 33 procent. Hmotnost lze snížit i odstraněním pojezdu sedadel, takže posádka musí sedět vždy stejně.

Nová kovaná kola ušetřila dalších 13,8 kg a odlehčením prošlo i čelní sklo nebo skla displejů. Pro řidiče, kteří se budou chtít pravidelně vydávat na okruh, má automobilka v nabídce i keramické brzdové kotouče s technologií chlazení převzatou z F1. Standardní pneumatiky Pirelli P Zero nebo P Zero Corsa pak mohou nahradit okruhové pneumatiky Pirelli P Zero Trofeo R.

Hmotnost suchého kupé v nejlehčí formě, tedy bez kapalin, se tak podařilo srazit na 1281 kilogramů. Po doplnění kapalin se bavíme o hmotnosti 1389 kg. Verze Spider je díky skládací střeše pochopitelně těžší, neboť vyžaduje dodatečné výztuhy. Díky masivnímu použití karbonu se však hmotnost podařilo udržet v rozmezí 1326 až 1438 kilogramů.

Design exteriéru vychází z modelu 720S, s ohledem na aerodynamiku však automobilka provedla několik změn. Vzadu tak vidíme například o 20 procent větší aktivní spoiler, inspirovaný systémem DRS z F1, který umí při akceleraci omezit přítlak. Vpředu je upravený systém přívodu vzduchu, nový splitter a proměnou prošla i světla. Novinka má také větší nasávací otvory před zadními koly, nový zadní nárazník nebo upravenou zadní mřížku.

Automobilka také o 6 mm rozšířila přední nápravu a upravila geometrii podvozku. Díky nové generaci McLaren Proactive Chassis Control III jsou pružiny vpředu měkčí o 3 procenta, zatímco zadní jsou o 4 procenta tužší. Proměnou prošel také systém automatického zvedání přídě, který vůz zvedne již za 4 sekundy, zatímco dřív mu to trvalo 10 sekund.

Interiér je standardně čalouněn Alcanterou, zákazníci si navíc mohou vybrat ze specifikací TechLux a Performance. První přináší do kabiny více kůže Nappa, druhá kombinuje kůži s Alcantarou. Automobilka se navíc pochlubila novým kovovým dekorem a přizpůsobitelným ambientním osvětlením. Volitelně bude v nabídce i audio Bower & Wilkins.

Displej v palubní desce dostal vylepšenou grafiku, měl by lépe reagovat na dotyk a podporuje standardně Apple Car Play. Novinkou je pak McLaren Control Launcher, který řidiči umožňuje nastavit si své oblíbené nastavení aerodynamiky vozu, motoru, řízení, převodovky, atd. Automobilka také upravila kapličku přístrojů, díky čemuž jsou tlačítka vždy dostupná, aniž by řidič musel sundávat ruce z volantu.