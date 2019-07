Nový Mercedes-AMG C63 prý dostane pohon všech kol. A to včetně drift mode

Zástupci Mercedes-AMG již v minulosti několikrát naznačili, že zájemci o jejich ostré modely zkrátka preferují pohon všech kol. Nejnovější informace, podle kterých zřejmě i nejostřejší C-čko přijde o pohon zadní nápravy, tak vlastně nejsou ničím překvapivým.

Jak v rozhovoru pro TopGear.com uvedl neznámý zdroj, nová generace Mercedes-AMG třídy C by měla kráčet ve šlépějích modelu E63 a standardně by měla být dodávána s pohonem všech kol. O dostatek zábavy by se však měl postarat tzv. „Drift Mode,“ který de facto odpojuje přední nápravu a všechen výkon tak směřuje pouze na zadní kola.

Nová generace Mercedes-AMG třídy C by se měla představit v roce 2021 a pod její kapotou by mohl zůstat 4.0 litrový motor twin-turbo V8. Ten v současnosti nabízí 476 koní u standardní verze a 510 koní u verze S. Jak moc se výkon posune směrem nahoru zatím nevíme, podle některých spekulací by se však C63 S mohlo dostat přes 550 koní. O přenos výkonu by se měla i nadále starat sedmistupňová automatická převodovka.

Zatím se sice jedná pouze o nepotvrzené spekulace, vzhledem k vývoji nabídky Mercedes-AMG v posledních letech však nemáme důvodů jim nevěřit. Portfolio modelů AMG s pohonem zadních kol se totiž pomalu zmenšuje a v současnosti je zastoupeno už jen modely C63, C63 S, SL63, SL65, S65 a AMG GT.