Nový Mercedes třídy S na zřejmě poslední ukázce před premiérou

Mercedes věnuje náležitou pozornost každé premiéře nového modu, v případě ikonické třídy S to ovšem platí dvojnásob. Během uplynulých let se totiž třída S vypracovala do pozice jednoho z největších inovátorů v oblasti automobilových technologií, luxusu, bezpečnosti i designu. A ani letos by tomu nemělo být jinak.

O tom nás ostatně automobilka přesvědčovala několik uplynulých týdnů, kdy nás pravidelně nechávala nahlédnout pod pokličku prozatím tajemného prototypu. Už jsme se tak mohlo dozvědět něco málo o komfortu, bezpečnosti i designu interiér. A to nyní připomíná pravděpodobně jeden z posledních zveřejněných trailerů.

Krátké video, které automobilka vyvěsila mimo jiné i na svůj facebookový profil, připomíná upravený světelný podpis světlometů, prostorový design zadních svítilen, sofistikovaný přístrojový štít i panel infotainmentu, propracované ambientní svícení i zvýšený komfort zadních sedadel. Novinkou je také pohled na elegantně jednoduchý klíč od vozu.

Zajímavá diskuze se ovšem rozproudila ohledně věcí, o kterých nám toho automobilka prozatím mnoho neprozradila. Řeč je o technologiích asistenčních systémů, jako je například funkce semi-autonomního řízení. A podle zákulisních spekulací bychom se právě v tomto ohledu mohli dočkat další malé revoluce.

Web Motor1 totiž upozornil na debatu na síti Reddit, kde se objevily informace o softwaru pro (částečně)autonomní řízení na 3. úrovni. Přesněji řečeno – nová třída S by jako první měla nabídnout software, který řidiči dovolí sundat za jízdy ruce z volantu a odpoutat zrak od vozovky. I když s určitým omezením.

Mnozí si možná vzpomenou, že tuto funkci chtěla jako první nabídnout automobilka Audi u současného modelu A8. Není to ovšem tak dlouho, co automobilka veřejně oznámila, že se současné generace modelu A8 této funkce nedočká. Důvodem přitom nebyl ani tak software či hardware, ale především právní otázka zodpovědnosti při využití této funkce.

To je ostatně donekonečna diskutovaný problém při vývoji systémů částečně i plně autonomního řízení. Nikdo totiž není schopen s naprostou jistotou říci, kdo ponese odpovědnost za nehody způsobené při aktivaci tohoto systému. A kvůli tomu bude zřejmě tento systém limitován i pod kapotou třídy S.

Podle informací z Redditu by mělo být možné funkci využívat nejprve na schváleném úseku německých dálnic a to pouze za vybraných událostí – především v zácpách a za pomalé jízdy v husté dopravě. Použitelnost systému by však mohly ovlivňovat i okolnosti jako počasí či stavební práce na silnici.

Samotný systém prý stále čeká na oficiální posvěcení od německých úřadů, přesto už by měl být součástí nově vyrobených modelů a k jeho aktivaci (přinejmenším v Německu) by mělo dojít až po schválení odpovědnými úřady. Mluví se však již o období jara příštího roku.

Prozatím jde ale pouze o spekulace, jejichž potvrzení či vyvrácení se dočkáme již zítra. Premiéra nového Mercedesu třídy S je totiž naplánována na středu 2. září.