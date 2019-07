Nový mýtný systém vynese okolo 12 miliard korun ročně, tvrdí ministr dopravy

Stát chce v rámci nového mýtného systému vybrat okolo 12 miliard korun ročně, z toho 1,5 miliardy na nově zpoplatněných silnicích první třídy. Náklady na provoz dosáhnou zhruba desetinu ročního výnosu. Na briefingu to řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). V roce 2018 zaplatily kamiony v Česku na mýtu rekordních 10,8 miliardy korun, což bylo meziročně skoro o čtyři procenta více. V prvním pololetí letošního roku stát vybral na mýtu 5,5 miliardy korun, což je o 2,6 procenta víc než za stejné období loni.

Konsorcium CzechToll a SkyToll podle Kremlíka mýtný systém buduje v souladu s harmonogramem tak, aby mohl být spuštěn od 1. prosince. Za 11 dní začnou zkoušky. Na 22. srpna ministerstvo naplánovalo začátek informační kampaně a o měsíc později se dopravci budou moci začít do systému registrovat a pořizovat si palubní jednotku.

"Nebyly identifikovány žádné nedostatky a žádné neplnění povinností. Naopak dodavatel činí některé věci nad rámec závazku, ke kterému se zavázal," uvedl Kremlík.

Podle ředitele úseku provozovatele elektronického mýta Ředitelství silnic a dálnic Václava Nestrašila by dopravci neměli podcenit lhůtu pro předběžné registrace a nenechávat je na poslední chvíli, aby neměli v prosinci problémy. V současnosti je vyrobena polovina z předpokládaného potřebného počtu palubních jednotek. Až do poloviny příštího roku bude dosavadní provozovatel, společnost Kapsch, vybírat palubní jednotky ke stávajícímu mýtnému systému a vracet za ně kauce.

"Výměna palubních jednotek a nutnost registrace do nového systému je asi největší komplikací, která dopravce čeká. Rádi bychom je i touto cestou požádali, aby nenechávali svou registraci do nového systému až na poslední chvíli, ale využili více než dvouměsíční lhůty, během které mohou záležitosti kolem změny mýta vyřešit ještě před jeho startem," uvedl generální ředitel CzechToll Matej Okáli.

Dodal, že roční náklady na provoz po spuštění nového systému klesnou na 530 milionů korun ročně, přibližně na třetinu ve srovnání s dnešním mikrovlnným systémem.

Nový mýtný systém vzniká celý v Česku. CzechToll investoval od podpisu smlouvy o jeho dodávce v září 2018 téměř 1,9 miliardy Kč a na jeho realizaci se podílí více než 100 společností z ČR.

Firma Kapsch napadla smlouvu mezi ministerstvem dopravy a konsorciem CzechToll a SkyToll o provozování mýtného systému u soudu. Krajský soud v Brně minulý týden vyhověl žalobě Kapsche, který se domáhá toho, aby plnění smlouvy zakázal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Antimonopolní úřad se musí podle rozsudku Krajského soudu smlouvou znovu zabývat. Ministerstvo dopravy proti tomu podle Kremlíka podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). Totéž chce udělat ÚOHS.

"Obáváme se, že ze strany ŘSD a SkyTollu jde o hraný optimismus a uspěchanou snahu co nejrychleji systém spustit, ať už bude plně funkční či nikoliv. Připomínám, že stát v době spuštění nebude mít u této miliardové zakázky nezávislého auditora, který by potvrdil, že stát nepřichází o peníze nekvalitním výběrem," uvedl mluvčí Kapsche David Šimoník. Podotkl, že stávající mýtný systém letos vybere od kamionů přes 11 miliard korun, v roce 2020 by to bylo 12 miliard. "Stát tedy investoval miliardy daňových poplatníků do stavby nového zbytečného mýtného systému, který od kamionů vybere úplně stejné peníze jako ten současný, plně zainvestovaný a v majetku státu," podotkl.

Konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera a slovenské SkyToll uspělo v mýtném tendru s nabídkou na desetiletý provoz za 10,75 miliardy korun. Kapsch se proti okolnostem výběru nového provozovatele brání i dalšími žalobami.

Elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007, systém funguje na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy. Za deset let se na mýtném vybralo 77,5 miliardy korun. Náklady na provoz činily zhruba 1,5 miliardy korun ročně. Satelitní systém zaváděný vítězem nového tendru nahradí dosavadní mikrovlnnou technologii a rozšíří se na dalších 900 kilometrů silnic první třídy.

Kremlík minulý měsíc řekl, že stát nezavede nulovou sazbu na silnicích první třídy, chce tak předejít zpochybnění mýtného tendru. Bezplatné používání si přály kraje na 600 kilometrech silnic a uzavřely k tomu memorandum s Kremlíkovým předchůdcem ve funkci Danem Ťokem.