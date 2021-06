Nový Nissan Qashqai dorazil do Česka, už známe i jeho cenu

O automobilce Nissan jsme toho v Česku poslední dobou příliš mnoho neslyšeli, to by se však již brzy mělo změnit. Automobilka má totiž nového importéra pro český trh, kterým je společnost Grand Auto Central Europe, a také nové vedení, které chce značku vrátit opět na výsluní. A výrazně by s tím mohl pomoci právě nový Nissan Qashqai.

Ostatně sluší se připomenout, že to byl právě model Qashqai, který při svém představení v roce 2007 spoluzakládal segment C-SUV a výrazně přispěl k popularitě tzv. městských crossoverů. Vůz, který byl šit přesně na míru pro evropské zákazníky, si od té doby připsal přes 3 miliony prodejů a jeho nedávno představená třetí generace mé nejlepší předpoklady k tomu, aby na úspěch navázala.

Evoluční vzhled, revoluční technika

Ostatně design třetí generace na své předky elegantně navazuje, jejich styl ovšem kombinuje se současným designovým jazykem značky Nissan, který charakterizují tři prvky: robustní nárazník, maska chladiče ve tvaru písmene V a tenké světlomety. Vůz tak celkově působí svalnatěji, výrazněji a moderněji.

Základem vozu je moderní platforma CMF-C, kterou Qashqai využívá jako první model značky na evropském trhu. Díky využití lehčích materiálů a modernější výrobních technologií se přitom automobilce podařilo snížit hmotnost karoserie o 63 kilogramů, zatímco torzní tuhost je vyšší o 41 procent.

S novou platformou dostal nový Qashqai také jiné nastavení vzpěr MacPerson vpředu i vzadu. Zadní náprava je u vozů s pohonem předních kol a ráfky do velikosti 19“ řešena systémem torzní příčky. Modely s pohonem všech kol, nebo ve vyšší výbavě s 20“ koly, ovšem nabídnou víceprvkové zavěšení typu Multilink. Technici navíc zapracovali i na naladění posilovače, díky čemuž by mělo řízení nabídnout lepší odezvu.

Při pohledu na rozměry třetí generace zjistíme, že Qashqai meziročně narostl o 31 mm na délku, 35 mm na výšku a 29 mm na šířku. Rozvor se pak protáhl o rovných 20 milimetrů. Prostor v kabině se tak měl nad hlavou všech cestujících zvýšil o 15 milimetrů, zatímco prostor pro kolena zadních cestujících narostl o 28 mm - na výsledných 608 mm.

Už jen jako hybrid

Než se ale více zaměříme na kabinu, pojďme se podívat na pohonné jednotky, které jsou rovněž velice zajímavým tématem. Nový Nissan Qashqai totiž pořídíte výhradně jako hybrid, o jeho jednodušší verzi ale možná ani nebudete vědět, zatímco jeho sofistikovanější verze je dosti unikátní.

Základní motorizací je benzínový motor 1.3 DIG-T, dostupný ve verzích o výkonu 103 kW (138 k) a 116 kW (156 k), který je kombinován s 12V mild-hybridním systémem. Sázku na „pouze“ 12V mild-hybrid přitom automobilka zdůvodňuje cenově dostupnější technologií, která ale přispěje ke snížení emisí i spotřeby a přitom zvýší hmotnost vozidla o pouhých 22 kilogramů.

Mild-hybridní systém, označovaný jako ALiS, přitom i v tomto případě získává energii vzniklou rekuperací, ukládá ji do lithium-iontové baterie a následně ji využívá v režimu stop-start, jako podporu benzínového motoru při akceleraci nebo v režimu plachtění. Ten je ale dostupný pouze s variátorovou převodovkou Xtronic, kdy umožňuje vypnout motor při brzdění nebo rychlosti pod 18 km/h. Hybridní systém se přitom stará o napájení příslušenství.

Základem pohonného ústrojí je přitom osvědčený motor 1.3 DIG-T, pod kapotou modelu Qashqai poprvé představený již v roce 2018, který byl ovšem pro nový Qashqai vylepšen o 50 nově navržených komponentů (např. nové vstřikovací trysky & nový obtokový ventil turba) a splňuje emisní normu Euro 6-d Full.

Základní verze motorizace o výkonu 103 kW (138 k) by měla být dostupná s šestistupňovým manuálem, zatímco silnější verze o výkonu 116 kW (156 k) nabídne manuál i variátor Xtronic. Nová generace převodovky Xtronic se přitom může pochlubit systémem dvojitého olejového čerpadla (elektrické + mechanické), díky čemuž by měla nabídnout rychlejší řazení.

Zájemci se ovšem mohou těšit také na nižší spotřebu a lepší pocit při zrychlení, který by měl údajně evokovat zrychlení jako u dvouspojkové převodovky. Vylepšena byla ovšem i manuální převodovka, která by měla být rychlejší, přímější a nabízet sportovnější pocit z řazení.

Silnější mild-hybrid v kombinaci s variátorem Xtronic je navíc možné kombinovat také s pohonem všech kol, který prošel rovněž modernizací. Automobilka totiž nahradila systém elektromagnetické spojky systémem přímé spojky, která pracuje až pětkrát rychleji. V případě prokluzu se tak pohon všech kol aktivuje během cca 0,2 sekundy. S pohonem všech kol se navíc seznam jízdních režimů Standard, Eco a Sport rozrůstá o Snow a Off-Road.

E-Power: Kombinace elektra a spalováku

Začátkem příštího roku by pak měl základní mild-hybrid doplnit jedinečný systém pohonu E-Power, který představuje unikátní přístup k elektrifikaci. Systém se totiž skládá z výkonné (ale kompaktní) baterie, spalovacího motoru o objemu 1,5litru a výkonu 157 koní, generátoru energie, měniče a elektromotoru o výkonu 140 kW (187 k).

Systém je přitom unikátní v tom, že spalovací motor není propojen s koly. Slouží totiž pouze jako generátor elektrické energie pro elektromotor, který pohání kola. Může to znít zvláštně, podle automobilky však toto řešení nabízí několik výhod.

Například spalovací motor může většinu času pracovat v optimálních otáčkách, díky čemuž vykazuje vynikající účinnost při nižších emisích CO 2 a spotřebě paliva. Elektromotor pohánějící kola pak zajišťuje okamžitou akceleraci a vysoký točivý moment téměř okamžité po sešlápnutí plynového pedálu.

Součástí systému je sice i lithium-iontová baterie, protože však neslouží jako primární zdroj energie, může mít poměrně malou kapacitu, což znamená uspořené místo, nižší hmotnost a nižší náklady. Naopak palivová nádrž by měla mít pro segment klasický objem. V kombinaci s očekávanou nízkou spotřebou paliva tak není vyloučeno, že E-Power nabídne dojezd klidně okolo 1.300 kilometrů na nádrž. Namísto nabíjení pak řidiči stačí pouze dotankovat benzín a může opět pokračovat na cestě.

Konkrétní parametry pohonu E-Power budou teprve upřesněny, kromě spotřeby a dojezdu na jednu nádrž jsme ale zvědaví také na jeho emise, respektive zda se vejdou do limitů pro získání nízkoemisní registrační značky EL. To by totiž mohla být zajímavá výhoda. Už při pohledu na parametry E-Power je ale jasné, že s návratem naftových motorizací se nepočítá.

Prostorná kabina, intuitivní ovládání

Vystavený předprodukční prototyp jsme si sice projet nemohli, takže na zážitky z prvních jízd si ještě budete muset pár měsíců počkat, mohli jsme si ho ale důkladně prohlédnout a především do něj usednout. A ačkoliv se jednalo o krátké setkání, nový Qashqai zanechal celkem příjemný dojem.

Nárůst prostoru v kabině je totiž citelný a při svých 183 centimetrech jsem neměl problém s místem před sebou ani nad hlavou – a to se sluší dodat, že vystavený exemplář dostal panoramatickou střechu, která obvykle znamená úbytek místa nad hlavou. O prostor nad hlavou ani pro nohy však neměl nouzi ani kolega s výškou přes 190 cm, za kterého jsem se pohodlně posadil i vzadu.

Kabina tedy nabízí místa dostatek, vývojáři ovšem mysleli také na snadnost nastupování. Zadní dveře tak nově nabízejí ještě větší úhel otevírání, údajně téměř 90 °, což usnadní nastupování a rodičům manipulaci s dětmi. Na rodinných dovolených ovšem přijde vhod také zvětšený zavazadelník, standardně dodávaný s dvojitým dnem.

Oproti minulé generaci se objem zvětšil o cca 31 litrů, což znamená 461 litrů základní objem a 504 litrů po snížení podlahy zavazadelníku. Díky dvoudílnému dvojitému dnu, známému již z předchozí generace, lze navíc zavazadelník využít v celkem 16 různých konfiguracích.

Bohatá výbava

Kromě prostoru ovšem Qashqai nabízí také celkem pestrou výbavu. Před řidičem je 12,3palcová TFT obrazovka digitálního přístrojového štítu s vysokým rozlišením, kterou doplňuje průhledový Head-Up displej (HUD) s úhlopříčkou 10,8 palce, což je pro daný segment rekordní hodnota. Obě obrazovky přitom zvládají zobrazovat i informace z navigace nebo o provozu.

Uprostřed palubní desky je pak 9“ obrazovka infotainmentu NissanConnect, který potěší líbivou grafikou, bezdrátovou konektivitou Android Auto i Apple Car Play nebo zachováním jednoduchých tlačítek a otočných voličů. V jeho menu pak kromě jiného nechybí ani možnost aktivace masážní funkce předních sedadel se třemi režimy.

Krásně jednoduše je ovšem řešeno i ovládání ventilace, které si zachovalo otočné voliče a klasická tlačítka. Ve středové konzole se pak kromě voliče převodovky, tlačítka elektronické parkovací brzdy a voliče jízdních režimů objevila také bezdrátová nabíječka mobilních telefonů, která by měla nabízet vyšší výkon. Vpředu i vzadu jsou navíc připraveny USB-A i USB-C konektory.

Technologie zaměřené na bezpečnost

Třešničkou na dortu nového Nissanu Qashqai by pak měly být nové technologie, které jsou zaměřeny především na vyšší bezpečnost. K nim patří například vylepšený systém ProPilot, který se umí zastavit a ojet rozjet v koloně, upravuje rychlost před zatáčkami a křižovatkami, umí upravit rychlost podle aktuálních limitů nebo zabrání srážce s vozem ve slepém úhlu.

Novinkou jsou pak také inteligentní LED světlomety, tvořené 12 jednotlivými paprsky, které dokážou stínovat okolní provoz a zabraňují tak oslnění ostatních řidičů při zachování maximální viditelnosti.

Poslední významnou novinkou v oblasti bezpečnosti je pak středový airbag mezi předními sedadly, který v případě bočního nárazu zabrání kontaktu mezi řidičem a spolujezdcem. Centrální airbag doplňuje airbagy řidiče a spolujezdce, stejně jako boční a hlavové airbagy, které jsou standardem nového modelu Qashqai.

Na konci léta, od 539.000 Kč

Zájemci o novou generaci Nissanu Qashqai si však ještě budou muset chvíli počkat. První kusy totiž dorazí až koncem srpna, možná až začátkem září tohoto roku. Kompletní ceník prozatím neznáme, základní motorizace 1.3 DIG-T (103 kW/138k) s šestistupňovým manuálem a základní výbavou však bude startovat od 539.000 Kč. Závěrem pak ještě prozradíme, že si zákazníci budou moci vybrat z 11 barev karoserie s pěti dvoubarevnými kombinacemi, tedy celkem z 16 variant.