Nový Opel Mokka poprvé na vlastní oči. Vypadá skvěle. Bude to ovšem stačit?

Mezi prvními modely v dnes tak oblíbeném segmentu malých SUV patřil také Opel Mokka, jehož první generace dorazila v roce 2012, tedy ještě o rok dříve než Renault Captur a Peugeot 2008, které tuto kategorii nejvíce zpropagovaly. Letos tak Mokka debutovala už ve své druhé generaci. I přes úspěchy předchůdce se ale v lecčems proměnila. Jak se změny povedly, jsme si už mohli naživo prohlédnout přímo v Praze, kam na ukázku dorazily první dva exempláře novinky.

Nová technika

Zásadní změny naznačuje už samotný název. Už je to opět jen Opel Mokka, X v názvu, které vůz dostal v rámci faceliftu jakožto zdůraznění jeho členství v SUV řadě značky, opět zmizelo. Měnila se také technika v útrobách, platformu GM Gamma II z dílny bývalého vlastníka Opelu, amerického koncernu General Motors, nahradila architektura CMP od současného majitele, Skupiny PSA.

Právě nová technika znamená důležité změny. Mokku už nepořídíte s pohonem všech kol jako dosud, zato však nabídne čistě elektrický pohon. Stejně jako Opel Corsa, s níž architekturu CMP Mokka sdílí. Ten samý základ pak najdeme také v DS 3 Crossback nebo Peugeotu 2008 druhé generace.

Krásná stylovka

A do třetice důležitou změnou je stylizace. Po příchodu Opelu Crossland X, crossoveru sázejícího na praktičnost a skvělý poměry ceny a výbavy, začala Mokka X zdůrazňovat svůj styl, což je něco, co v druhé generaci bylo dále podpořeno.

Opel Mokka druhé generace se tak stává vůbec prvním vozem značky nového designérského stylu, definovaného nově řešenou přídí. Automobilka jí říká Opel Vizor a jejím poznávacím znakem je ničím nerušená maska, což je řešení inspirované legendárním kupé Opel Manta ze sedmdesátých let.

A musím říct, že tenhle styl se Opelu vážně povedl. Ať už v kombinaci s výrazným zeleným lakem nebo ve sportovně stylizovaném provedení s bílým základem a červenými doplňky to autu naživo neskutečně sekne. Ani se neumím rozhodnout, zda to Mokce sluší více zepředu, nebo zezadu. Tam sází na svalnaté tvary a nízká, do boků protažená koncová světla. Mohlo by se zdát, že ta masa plechů bude dělat vůz těžkopádným, jenže ono tu plochu šikovně rozbíjí nové logo a nápis Mokka, a tak máte jen dojem svalnatého celku.

Také zboku to stojí za to. Zajímavé jsou hlavně C sloupky karoserie, které se podle všeho inspirovaly miniautem Adam. Právě prostřednictvím jeho už Opel v nedávné minulosti nabízel stylový model, avšak ne příliš úspěšně, a tak jsme zvědavi, zda si nová Mokka povede lépe.

Tlačítka naštěstí zůstala

Zásadní novinky pak najdeme také uvnitř. Opel totiž interiér nově koncipoval, a to pomocí nového řešení nazvaného Pure Panel. Cílem byl takzvaný vizuální detox, kterým automobilka chtěla interiér udělat co nejvíce minimalistický. Proto jsou základním stavebním kamenem dva displeje, 12palcový před řidičem a sedmi nebo desetipalcový od multimediálního systému, které opticky tvoří jeden celek.

Zároveň však automobilka zachovala konvenční tlačítka, a to jak pro přímý vstup do vybraných částí menu multimediálního systému, tak pro ovládání ventilace. Za to má Opel významné plus!

Samotná kabina pak potěší hodnotně působícími materiály, v tomto pohledu dělá divy hlavně leskle černý dekor, byť osobně říkám, že bych se o něj starat nechtěl. Výsledkem je každopádně hodnotněji působící vnitřek než v aktuální Corse. Jednotlivé prvky jsou pak kombinací komponentů od Opelu (volant) a třeba od Peugeotu (klíček, infotainment). Líbí se mně pak minimalistický volič převodovky nebo svébytná grafická řešení přístrojového štítu.

Jako již tradičně u Opelu pochvalu zaslouží sedačky, které při prvním usednutí působily velice pohodlně. Naopak výhled do stran omezují vcelku masivní A sloupky.

Příliš nepotěší ani usazení se dozadu, prostor na zadních sedadlech je totiž jen průměrný, ať už mluvíme o místě před koleny, tak nad hlavou. Souvisí to s tím, že nová Mokka nechce být "SUV" (jejichž popularita už se prý dostala na vrchol), nýbrž módním crossoverem. Ostatně s výškou 1.531 mm je novinka znatelně nižší než 1.658 mm vysoký předchůdce. Hlavně je ale vůz s délkou 4.150 mm o zásadních 125 mm kratší než první generace. I to zdůrazňuje charakter stylovky do města.

S vnějšími rozměry souvisí také zavazadlový prostor, který s 350 litry objemu zůstal na úrovni předchozí generace (ta měla dokonce o šest litrů více). Udávaný objem je přitom shodný jak pro konvenční varianty, tak pro tu elektrickou, ta však přichází o prostor pro rezervní kolo. V obou případech pak není příliš intuitivní otevírání víka kufru, tlačítko je totiž ukryté u poznávací značky, kde se bude patrně špinit.

Z hlediska motorizací pak počítejme s technikou od PSA. Benzinové jednotky zastoupí přeplňovaný tříválec 1.2 Turbo (PureTech) ve verzích se 74 kW a 96 kW, z turbodieselů tu bude 1.5 CDTI (Blue HDI) o výkonu 81 kW. Elektrická varianta pak vsadí na elektromotor o výkonu 100 kW a baterie s kapacitou 50 kWh, což je kombinace dobře známá z Corsy.

Platforma CMP pak možná nepotěší chybějící možností pohonu všech kol, vedle nabídnutí možnosti elektropohonu však automobilka zdůrazňuje její přednost v podobě lehké konstrukce. Díky vysokopevnostním plechům se totiž povedlo mezigeneračně snížit hmotnost Mokky až o 120 kilogramů.

Závěr

První dojem z nového Opelu Mokka je ryze pozitivní. Tenhle městský crossover má šmrnc a jeho výrazný styl se mně hodně líbí. Uvidíme však, zda zákazníci budou stylovku hledat právě u Opelu, vždyť podobně koncipované miniauto Adam se prodejním hitem navzdory svým silným stránkám nestalo. Opel nicméně zdůrazňuje, že nová Mokka ani nemá být tahounem prodejů. Takovou roli má hrát nadále spíše praktičtější Crossland, proti němuž bude nová Mokka nejen stylovější, ale také bez bližších podrobností dražší.

České zastoupení mimochodem plánuje, že v příštím roce prodá 336 exemplářů Mokky, z čehož dvacítka má být plně elektrických. Do prodeje vůz oficiálně vstoupí až někdy v dubnu, zahájení produkce se totiž o něco posunulo. Na českém trhu přitom od začátku budou dostupné obě varianty, ať ta se spalovacími motory, tak ta s elektropohonem. Podobně jako u Corsy se jejich design prakticky neliší.