Nový patent Toyoty řeší tankování i nabíjení aut téměř kdekoliv

Problém s nedostatkem paliva by mohl vyřešit autonomní bezpilotní dron, který by po přivolání nabídl doplnění benzínu, nafty i elektřiny.

Japonská automobilka si před časem nechala zaregistrovat patent na speciální autonomní vozítko, které by mohlo do budoucna zachránit všechny, kdo před cestou podcenili doplnění paliva. Po přivolání by totiž mělo nabídnout doplnění nádrže všemi moderními palivy, od benzínu po vodík, včetně možnosti nabíjení elektromobilů.

Na patentových nákresech vypadá celý systém trochu jako silniční obdoba létajících tankerů, které využívá především armádní letectvo. Z popisu patentu však není jasné, zda bude nový systém schopen doplňovat palivo za jízdy, nebo bude fungovat pouze u zaparkovaných vozidel. Příliš světla do této záhady přitom nevnáší ani termín „on-the-fly“ v popisu patentu.

Vzhledem k extrémně malé vzdálenosti mezi tankovacím dronem a vozidlem na nákresech je však pravděpodobné, že bude celý systém fungovat pouze u zaparkovaného vozidla. Zatím se ale jedná pouze o patentový nákres, takže není nic jisté. Zvlášt, pokud by měl dron fungovat v součinnosti s autonomními vozidly, o nichž se automobilka v patentu několikrát zmiňuje. O konvenčních autech bohužel nepadlo ani slovo.

Možná je tak celé toto zařízení konstruováno především jako záchrana pro ztracená autonomní vozidla, kterým po cestě jednoduše došlo palivo. Takové vozy by měl dron najít pomocí GPS, načež by měl pomocí několika citlivých a přesných senzorů provést zaparkování na přesně daném místě, z něhož bude moci doplňovat palivo – od benzínu, přes vodík až po elektrickou energii.

Celý proces by měl přitom fungovat zcela bez zásahu lidské posádky, jejíž práce skončí možná tak přivoláním dronu. O zbytek - od otevření víčka palivové nádrže až po zahájení tankování, už by se měl postarat samotný dron. Něco takového zní ale v dnešní době, kdy každý automobil používá jiné typy uzavírání palivových nádrží/nabíjecích konektorů, téměř nemožně.

Jenže je potřeba si uvědomit, že se stále bavíme pouze o patentovém nákresu. Automobilka tak může do budoucna celou myšlenku dál rozvíjet, případně ji může zcela zavrhnout. A pokud bude dron konstruován pouze pro autonomní vozy, bude mít automobilka na rozhodnutí ještě víc než dost času.

Ve vzdálené budoucnosti, kdy se na našich silnicích budou pohybovat převážně automatizované vozy, by však věci jako autonomní pojízdné tankovací stanice mohly dávat dokonalý smysl. Zejména pokud by došlo k unifikaci paliv, konektorů, systémů uzavírání palivových nádrží, atd. Nechme se tedy překvapit, co zajímavého budoucnost přinese.