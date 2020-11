Toyota GR Yaris odhaluje svá tajemství. Víte, proč je třídveřová a v čem je výhoda tříválce?

Toyota GR Yaris má se stejnojmenným malým hatchbackem společné jen jméno a pár dílů. Nyní odhalila veškerá svá tajemství. A stojí za to!

Automobilku Toyota si mnozí spojí primárně s hybridním pohonem a spolehlivou technikou, současné vedení v čele s Akio Toyodou však pracuje na tom, aby se Toyota stala symbolem také pro sportovní auta. Proto se do nabídky vrátilo kupé Supra, pracuje se na nástupci GT86 a debutoval GR Yaris, unikátní hot hatch inspirovaný rallye autem. Měli jsme se s ním už svézt, kvůli omezením cestování kvůli pandemii koronaviru si však musíme na první dojmy zatím počkat. Mezitím však unikátní novinka odhalila veškeré své detaily. A jak vidno, je to opravdu speciální auto. Ostatně posuďte sami.

Sporťák jako součást návratu do WRC

Vývoj auta samozřejmě nějakou dobu trvá, a tak je v tomto zajímavou souvislostí, že když se Toyota v roce 2015 po letech vracela do WRC, byl už součástí tohoto návratu plán na vznik sportovního auta odvozeného od techniky rallye speciálu. Vizí bylo využít tu nejlepší možnou techniku a závodní zkušenosti a nabídnout je běžným klientům v běžném silničním autě. Sám prezident automobilky Akio Toyoda přitom vznik sporťáku vyvinutého vlastními silami (prvního po dvaceti letech) bral jako osobní ambici. I proto se společně se závodníky továrního rallye týmu Toyoty osobně podílel na vývoji.

Osobitá technika

Třídveřový hot hatch je sice součástí rodiny Yaris, společně s pětidveřovým hatchbackem a chystaným městským SUV Yaris Cross, ve srovnání s nimi však má svébytnou techniku. A nemluvíme tu jen o pohonném ústrojí, ale o samotném technickém základu. GR Yaris sice rovněž vychází z platformy TNGA ve verzi GA-B pro malá auta, zadní část s víceprvkovým zavěšením ale pochází z větší varianty GA-C použité v C-HR nebo Corolle. Motor se zase posunul o 21 mm více dozadu, čímž se podílí na lepším rozložení hmotnosti a nízkém těžišti. A tuhost konstrukce pak zvyšuje podstatně více svarových bodů než u běžného Yarise. Je jich tu hned 4.175, o 259 více než u výchozího auta. Použito je tu rovněž mnohem více lepidla na spojení jednotlivých částí.

Karoserie pak využívá hliníkových panelů nebo střešní panel z kovaného karbonu pro maximální snížení hmotnosti. Hrubá konstrukce karoserie je tak o 12 % lehčí než u pětidveřového Yarisu. Pohotovostní hmotnost se pak navzdory použití pohonu všech kol povedlo snížit na 1.280 kilogramů.

Ostatně také design se liší od výchozího Yarisu, a to nemluvíme jen o třídveřové koncepci. Jedinými zachovanými komponenty jsou totiž jen hlavní světlomety, vnější zpětná zrcátka, koncová světla a anténa ve tvaru žraločí ploutve. Všechny ostatní prvky jsou odlišné, což je ostatně důvod, proč je GR Yaris paradoxně s délkou 3.995 mm o 50 mm delší než výchozí Yaris. Zároveň je s šířkou 1.805 mm o 60 mm širší a výškou 1.455 mm o 45 mm nižší.

Proč má tři dveře?

Důležitou změnou proti běžnému Yarisu je pouze třídveřová karoserie, která v dnešní době, kdy třídveřová auta klesají na popularitě, může překvapit. Jenže Toyota měla pro tuto koncepci svůj důvod, vychází totiž z myšlenky shodného základu s rallye speciálem. Pravidla WRC totiž neumožňují aplikovat žádné aerodynamické prvky na zadní dveře. A tak si Toyota s tímto omezením elegantně poradila tím, že tu zkrátka žádné zadní dveře nejsou. I to umožnilo navrhnout siluetu karoserie pro co nejlepší aerodynamiku, která je tak v nejzazší části o 95 mm nižší než u pětidveřového modelu.

Právě s ohledem na aerodynamiku a přítlak byly ostatně navrženy také přední i zadní část vozu. Ze stejného důvodu je též zakrytován také podvozek auta.

Malý, ale praktický zavazadelník

Právě odlišná silueta ovlivněná snahou o co nejlepší aerodynamiku znamená, že zavazadelník má objem pouhých 174 litrů. To však neznamená, že by se nemyslelo na praktičnost. Toyota tvrdí, že po sklopení zadních sedaček se sem pořád vejde čtveřice velkých pneumatik, případně jízdní kolo. Prostor pro rezervní kolo tu ale není, umístění autobaterie pod podlahou zavazadelníku kvůli vyvážení karoserie znamená, že je tu místo jen pro lepicí sadu na opravu pneumatik.

Doslova závodní motor

Speciální auto logicky znamená také speciální motor, který byl opravdu navržen s ohledem na závodní pravidla. Nově navržený přeplňovaný benzinový tříválec o objemu 1618 cm3 totiž splňuje regule kategorie WRC Rally 2 (dříve R5), která po intervenci Toyoty umožňuje tříválcovou koncepci. „Upřednostňovali jsme tento motor kvůli jeho nízké hmotnosti a kompaktním rozměrům, které usnadňují jeho instalaci,“ vysvětluje nasazení tříválcové šestnáctistovky šéf vývojového projektu Atsunori Kumagaya.

Výsledkem prací je největší a nejvýkonnější tříválcový motor v aktuální automobilové produkci, zároveň však jde o nejlehčí přeplňovaný motor o objemu 1,6 litru. Naladěn je na 192 kW a točivý moment 360 N.m, čímž se plně vyrovná i leckterým přeplňovaným dvoulitrům. Toyota GR Yaris díky tomu zrychlí z 0-100 km/h za 5,5 sekundy, maximální rychlost je elektronikou omezena na 230 km/h.

Síla motoru se přitom přenáší skrze šestistupňovou manuální převodovku na všechna čtyři kola, a to prostřednictvím systému vyvinutého vlastními silami. Elektronicky řízený systém s vícetalířovou spojkou a diferenciálem u zadní nápravy byl navržen hlavně pro co nejnižší hmotnost. Nabízí tři režimy chování, Track s rozložením síly v poměru 50:50 mezi nápravy pro co nejvíce neutrální chování, Sport s poměrem 30:70 pro zdůraznění zadní nápravy a Normal s poměrem 60:40 pro běžnou každodenní jízdu.

Komu by pak výchozí řešení nestačilo, připlatit si lze za okruhovou variantu se samosvorným diferenciálem Torsen na obou nápravách. Jeho odlišností jsou mimochodem též kovaná kola BBS obutá do pneumatik Michelin Pilot 4S nahrazující výchozí osmnáctky s obutím Dunlop SP Sport MAXX 050.

O zastavení se pak stará speciální brzdový systém, který využívá dokonce větší přední kotouče než Supra. Konkrétně tu jsou 356mm ventilované kotouče se čtyřpístkovými třmeny, zatímco vzadu jsou ventilované kotouče 297mm.

Unikátní výroba

Jestliže o produkci pětidveřového Yarisu se stará továrna ve francouzském Valenciennes, k níž přibude i Kolín, GR Yaris si vyžádal speciální výrobu. Ta probíhá v japonském závodě Motomači, dlouhodobě zaměřeném na speciální projekty automobilky. V minulosti se tu vyráběl supersport Lexus LFA, dnes tu vzniká vodíková Toyota Mirai.

Pro GR Yaris vznikla speciální montážní linka s oddělenými montážními buňkami spojenými spíše automatickými transportními vozíky než typickým dopravním pásem jak v běžné továrně. Využito je tu maximum manuální práce, což je důvod, že tu pracují jen ti nejzkušenější pracovníci automobilky.