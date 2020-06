Nový díl The Grand Tour je připraven, potvrdil Clarkson

Světová pandemie koronaviru vystavila natáčení dalších epizod populární motoristické show The Grand Tour stopku. Ještě před jejím vypuknutím však známá trojice stihla pořídit spoustu materiálu pro druhý díl čtvrté série, který se bude tentokrát odehrávat na Madagaskaru.

Obsah druhého dílu je prozatím neznámý. Již nyní však víme, že lodě z prvního dílu série vymění trojice moderátorů za Bentley Continental GT, Ford Focus a Caterham. Nečekejte ale žádnou klasiku – všechna auta dostanou úpravy pro zdolávání náročného terénu. Stále nezodpovězenou otázkou ale zůstává, kdy nový díl uvidíme.

Během dubnového živého vysílání, kde si Clarkson povídal s produkčním The Grand Tour Andy Wilmanem, padla informace, že materiály jsou již téměř hotové. Do jejich odevzdání Amazonu mělo zbývat odhadem jen pár týdnů, jenže nejspíš všichni víme, jak rychle se mohou věci v showbyznysu měnit.

Na Clarksona a jeho kolegy se tak neustále valily desítky dotazů denně, kdy bude nový díl zveřejněn. A i když Clarkson přesné datum neodhalil, během nedávného on-line charitativního kvízu se svými kolegy prozradil, že už to není v jeho rukou.

„Pokud chcete vědět, kdy vyjde nový The Grand Tour, my to nevíme. Amazon Prime to ví,“ řekl Clarkson a dodal: „Je to hotové, je to natočené, je to zeditované, je to upravené a je to na nich, kdy to vydají, takže se nás přestaňte ptát.“

Podle jeho dalšího komentáře se přitom máme skutečně na co těšit. „Stejně jako vy se těšíme, až to uvidíme. Byla to zatracená zábava dělat na Madagaskaru, což je parádní místo a my věříme, že jsme tam vytvořili parádní příběh.“

Podle toho, jak otevřeně se Clarkson k novému speciálu vyjadřuje, je zřejmě jen otázka času, než uvidíme první ukázku. Od jejího zveřejnění to pak k novému dílu série jistě nebude trvat o moc déle.