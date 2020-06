Clarkson se mohl vrátit do Top Gearu. Nabídku odmítl

Snad každý fanoušek Top Gearu si pamatuje zprávy o incidentu, ke kterému došlo v roce 2015. Jeremy Clarkson měl tehdy slovně i fyzicky napadnout produkčního pořadu Top Gear, což nakonec vyústilo v jeho odchod z BBC. Zanedlouho poté pak BBC opustili i jeho kolegové.

Do nové následující sezóny vstoupil Top Gear hned se sedmi moderátory, v jejichž čele stál slavný britský moderátor a milovník aut Chris Evans. Za připomenutí přitom rozhodně stojí vzkaz, který mu Clarkson poslal ve svém sloupku pro Sunday Times.

„Doufám, že si Chris užívá vedení toho, co je na příštích několik týdnů největší motoristická show na světě.“ Tou dobou už se totiž pomalu rodila spolupráce slavné trojice Clarkson, Hammond a May se společností Amazon, která jim pro jejich nový motoristický pořad nabídla tvůrčí svobodu a obrovský rozpočet.

Moc už se ale neví, že se Clarkson mohl do Top Gearu vrátit. V rozhovoru pro The Sun, zveřejněném již v roce 2015 – pouhé tři dny po představení Evanse jako nového moderátora, totiž uvedl: „Minulý týden jsem měl schůzku s vedoucími BBC, kteří se mě zeptali, zda se nechci do Top Gearu vrátit.“

Jenže Clarkson už si možný návrat jednoduše nepřipouštěl. „Nikdy to nebyla možnost, dokonce ani poté, co milion lidí podepsal petici Bring Back Clarkson.“ Podle Clarksona už se toho zkrátka stalo až příliš.

„Poté, co mě někdo z BBC přirovnal k Jimmymu Savile, což se objevilo ve všech nedělních novinách, jak bych se mohl vrátit zpět?“ uvedl tehdy Clarkson. Zde se přitom sluší zmínit, že Jimmy Savile byl slavným britským moderátorem a DJ, který byl po smrti obviněn ze stovek případů sexuálního obtěžování.

Clarkson se navíc obával, že by po návratu do pořadu byl středem pozornosti, zatímco show by byla „vykastrovaná,“ jak tehdy doslova uvedl. „Bylo by obtížné dělat cokoliv bez vyrušení. Bylo by nemožné udělat show, jakou jsem chtěl dělat,“ dodal Clarkson.

BBC ovšem nikdy nepřiznala, že by s Clarksonem o návratu jednala. Místo toho několikrát vystřídala obsazení Top Gearu, které v současnosti tvoří Chris Harris, Paddy McGuinness a Freddie Flintoff. Clarkson, Hammond a May mezitím pracují na natáčení výpravných speciálů pro čtvrtou sérii pořadu The Grand Tour.