Nový Volkswagen Amarok se představuje na nových skicách. Ukáže se příští rok

Součástí nabídky divize Volkswagen Užitkové vozy je od roku 2010 také pick-up Amarok. Přestože se neprodává špatně (vzniklo přes 800.000 jeho kusů), jeho další budoucnost byla značně nejistá. Pak ale Volkswagen zahájil alianční spolupráci s Fordem, která Amarok zachránila. Jeho druhá generace bude totiž odvozena od Fordu Ranger.

Ten se již v nové generaci představil, zatímco sourozenec na svoje odhalení zatím čeká. Volkswagen už však na blížící se premiéru Amaroku láká, zveřejnil totiž další skici připravované novinky.

Ty navazují na dříve zveřejněné, čímž Volkswagen znovu potvrdil zprávy, že se Amarok vzhledově výrazně odliší od Rangeru. Jeho přední partie budou svébytně řešené, ve stylu osobních Volkswagenů. Hlavní světlomety tak opticky přímo navážou na masku chladiče.

Naopak interiér bude pro oba pick-upy vlastně totožný. Také u Amaroku se tak můžeme těšit na rozměrný, vertikálně orientovaný displej infotainmentu, zabírající prakticky celý středový panel. Stejný bude také třeba volič automatické převodovky, zatímco volant se jeví specifický.

Volkswagen nový Amarok označuje za prémiový pick-up, což naznačuje, že nadále půjde spíše o zajímavou alternativu k SUV než o typického pracanta. Vůz dokonce nabídne nové asistenční systémy a novou konektivitu, vybrané inovace v daném segmentu ještě prý nejsou obvyklé.

Nabídku motorů Volkswagen zatím tají, naznačují ji však informace z premiéry Rangeru. Ten debutoval s naftovým dvoulitrem i třílitrovým vznětovým šestiválcem, což jsou agregáty, které bychom měli najít také u Amaroku. Do budoucna pak zřejmě přijde také plug-in hybrid.

Spolupráce s Fordem navíc znamená také přesun výroby. Současný Amarok se několik let pro Evropu vyráběl v Hannoveru, v domovském závodě divize VW Užitkové vozy. Tato německá továrna se ale do budoucna přeorientuje na výrobu elektrovozů, a tak se produkce Amaroku přesune do Jižní Afriky, do továrny Fordu v Silvertonu. Pro Jižní Ameriku ale Amarok bude nadále vznikat také v Argentině, v továrně Pacheco.

Přestože už Volkswagen na odhalení Amaroku láká, v Evropě si na něj zatím ještě počkáme. Prodeje na evropských trzích totiž bude spuštěn až v druhé polovině roku 2022. Výroba dosavadního Amaroku pro Evropu byla mimochodem ukončena již loni, zatímco na mimoevropských trzích vůz zatím pokračuje.