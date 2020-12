Nový Volkswagen Amarok dostane výrazně jiný vzhled než jeho dvojče

Jedním z prvních plodů spolupráce automobilek Volkswagen a Ford na poli lehkých užitkových vozidel bude druhá generace Volkswagenu Amarok, která vznikne na technickém základu Fordu Ranger. Představitelé německé automobilky jsou si ale již nyní jistí, že nový Amarok nebude jen Ranger s jiným znakem. Oba modely by se měly výrazně odlišovat.

Michael Bartsch, jednatel australského zastoupení VW Group, v rozhovoru pro Motoring.com.au uvedl, že se Volkswagen nechce dopustit stejné chyby, jakou udělaly značky Nissan a Mercedes při uvedení luxusního pick-upu třídy X-class. Ten byl totiž až příliš podobný modelu Navara, dlouho čekal na odpovídající motorizace (naftový šestiválec) a nakonec byl s nízkými prodeji po pár letech stažen z trhu.

Volkswagen se proto již od začátku výrazně angažuje ve vývoji nového Rangeru/Amaroku a údajně se snaží, aby jednoduše vznikla dvě odlišná vozidla na stejném základu. Amarok navíc bude mít výrazně odlišný design, který by měl odpovídat poptávce na druhém nejsilnějším trhu pro německý pick-up. A tím je Austrálie.

Podle informací australských kolegů z Motoring.com.au už dokonce Volkswagen vyslal do Austrálie několik designérů, kteří by měli pomoci navrhnout nový pick-up tak, aby odpovídal poptávce na místním trhu. Ostatně VW Amarok a Ford Ranger bude čekat souboj o přízeň zákazníků na podstatně více místech světa. Otázkou ale zůstává, zda si VW troufne i do USA.

Ovšem zatímco po designové stránce by měly být oba vozy podstatně odlišné, pod kapotou by měly ukrývat stejné pohonné jednotky. A to především z dílny Fordu. Konkrétně by se mělo jednat o již existující 2,0 litrový dvakrát přeplňovaný vznětový čtyřválec, který by měl doplnit nový 3,0 litrový vznětový vidlicový šestiválec.

Jednou z oblastí, kde by se však vozy mohly odlišovat i technicky, by měly být jejich sportovnější varianty. Zatímco Ranger by měl mít i nadále model Raptor, Amarok by se mohl na vybraných trzích dočkat ostré verze Amarok R. Ta by přitom mohla být osazena naftovým čtyřválcem o výkonu cca 223 kW, čímž by se Amarok R mohl přiblížit Rangeru Raptor.

Do představení nového Amaroku i Rangeru je však poměrně daleko a tak se může ještě celá řada věcí změnit. S ohledem na bláznovství ohledně emisí a elektrifikace by se například oba pick-upy mohly dočkat i elektrifikovaných pohonných jednotek. Prozatím by ale mělo být jisté, že to jednoduše nebudou pouze dvojčata s prohozenými logy.