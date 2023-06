Nový VW Amarok dorazil do Česka. Už jsme se svezli, V6 je za 1,3 milionu

Nový Volkswagen Amarok se už oficiálně prodává i u nás. České zastoupení divize Volkswagen Užitkové vozy v dnešních dnech zahajuje prodej nové druhé generace populárního pick-upu, jakým cílí na soukromé i firemní zákazníky. Nový pokračovatel úspěšného modelu je sourozencem nejnovějšího Fordu Ranger, ale Němci vyvinuli maximální úsilí, aby novince vtiskla své originální DNA.

Nejnovější amarok musí zvládnout všechny myslitelné každodenní úkoly. Ve Volkswagenu jej vyvinuli s cílem, abyste jej využili pro každodenní pracovní nasazení i v soukromém životě. Navazuje s ním na předchůdce a představuje ideální kompromis mezi osobním a užitkovým vozem. Volkswagen současně posunul osvědčený koncept na novou úroveň a hrdě říká, že nový Volkswagen Amarok představuje jen zlepšení.

Čtyřválec v základu, šestiválec jako vrchol

Druhý Volkswagen Amarok se v Česku prodává s pěti výbavami, které jsou až na jedinou výjimku pevně spojeny s konfigurací pohonného ústrojí. Jedním z nejdůležitějších prvků novinky je fakt, že si zachovává výkonný třílitrový šestiválcový turbodiesel pro náročnější zákazníky, kombinovaný se třemi nejvyššími výbavami. Pro méně náročné uživatele vystačující si s nižšími výkony je k dispozici dvojice přeplňovaných vznětových dvoulitrových čtyřválců.

Úplným základem je dříč a pracant Amarok se slabším tříválcem 2.0 TDI o 170 koních (125 kW), šestistupňovým manuálem a standardním pohonem všech kol 4Motion se třemi jízdními režimy. Už univerzálnější Amarok Life přináší silnější bi-turbo 2.0 TDI o 205 koních (151 kW) a je specialitou, u níž si budete moci vybrat mezi šestistupňovým manuálem a novým desetistupňovým automatem. Všechny ostatní varianty mají kombinaci motoru a převodovky pevně určenou.

Od prostředního Amaroku Style je i ve vyšších PanAmericana a Aventura standardem vrcholný vznětový šestiválec 3.0 TDI o 241 koních (177 kW), desetistupňovým automatem a pokročilejší čtyřkolkou 4Motion. Standardem všech amaroků je pohon zadních kol s připojitelnou přední nápravou pomocí vícelamelové mezinápravové spojky. Ke třem základním režimům 2H, 4H a 4L se u technicky pokročilejšího systému vyšších variant přidává i mód 4A pro automatické rozložení hnací síly mezi přední a zadní kola.

Univerzálnost amaroku pak zakládá na šesti jízdních režimech – Eco, Bláto/vyjeté koleje, Normal, Písek, Kluzký povrch nebo Náklad/přívěs. Optimální nastavení si tak najdou snad všichni řidiči i v nejnáročnějších situacích. Vše spolupracuje se širokou škálou asistenčních systémů, k nimž se nově přidává rovných dvacet pomocníků. K bezpečnějšímu cestování vám poslouží také standardní LED světlomety s volitelnou neoslňující matrix technologií IQ.Light.

Ve všem nový, ale pořád amarok

Nový Volkswagen Amarok je větší. S celkovými 5350 mm je o 96 mm delší a nově má rozvor náprav prodloužený o 173 mm na výsledných 3270 mm. Díky tomu je prostornější v zadní části kabiny. Je 1910 mm široký (2208 mm včetně zrcátek) a v závislosti na zvolených kolech a pneumatikách je 1751 až 1884 mm vysoký. Střešní anténa jej zvýší o dalších 205 mm na celkových 2089 mm. Volkswagen prodloužením rozvoru dosáhl kratších převisů zlepšujících nájezdové úhly. Vpředu je to 30 stupňů, vzadu 26 stupňů a maximální přechodový úhel je 21 stupňů.

Standardem všech amaroků je digitální přístrojový štít – v sériové výbavě má 8” obrazovku Digital Cockpit, od výbavy Style se v modernějším interiéru objevuje větší displej s úhlopříčkou 12,3”. V základní výbavě je i moderní informační a zábavní systém s 10,1” dotykovým displejem, vyšší verze Style, PanAmericana a Aventura jsou vybaveny 12” obrazovkou. Architektura a smysl ovládání infotainmentu přitom odpovídá dnešním volkswagenům.

Dvě nejvyšší výbavy disponují i prémiovějším audiosystémem Harman Kardon s osmi reproduktory včetně subwooferu o výkonu 640 W. Obě varianty infotainmentu podporují také bezdrátovou konektivitu služeb Android Auto a Apple CarPlay. Pro zpříjemnění každodenního života je amarok vybaven také připojením mobilních zařízení přes USB-A a USB-C nebo elektrickými zásuvkami s napětím 12 V a 120/230 V.

Video se připravuje ...

Praktičnost na prvním místě

Základem užitkových pick-upů je praktičnost, která je nejsilnější stránkou nového amaroku. Život vám usnadní bohatou nabídkou odkládacích schránek a přihrádek. Velká schránka je na přístrojové desce, u spolujezdce jsou dvě uzavíratelné schránky a další prostorný odkládací prostor najdete i v přední části středové konzole. Dokonce i za zadními sedadly najdete dva odkládací prostory a tím teprve začíná. Volkswagen se praktičnosti věnoval naplno.

Za kabinou pak je multifunkční korba s ložnou plochou dlouhou 1624 mm a širokou 1227 mm (mezi podběhy). Díky tomu na amarok naložíte jednu europaletu a stěny korby jsou u všech specifikací vysoké 529 mm. Náklad na korbě připevníte prostřednictvím kotevních ok – celkem šest ok nabízí celkovou zatížitelnost v tahu 400 kg. Pomohou vám i dvě kolejnice (jedna na každé straně) s posuvnými upínacími prvky a zatížitelností 250 kg (každá). Užitečná hmotnost vozidla vzrostla z 1 na 1,19 tuny.

Jednoduše ovladatelný, komfortnější a lépe odhlučněný

S novým Volkswagenem Amarok jsme se poprvé projeli už v domácí Jihoafrické republice a teď se nám ukázal i v Česku. Během prvního svezení u nás jsem si jej vyzkoušel na offroadové lesní stezce, kde jsem sáhl po výkonnějším čtyřválci. Lehkým terénem projedete pouze s pohonem zadních kol, ale jakmile potřebujete zdolat náročnější prostředí, snadným otočením voliče aktivujete jednu ze tří variant čtyřkolky (u základní verze dvou variant).

S pokročilejší technikou ji máte k dispozici v automatickém režimu 4A nebo manuálním 4H. Redukci 4L obsluhuje dvoustupňová převodovka. Dokonce i elektronicky ovládaná uzávěrka zadního diferenciálu je standardem všech modelů a lze ji aktivovat i v režimu pohonu zadních kol.

Na nerovných lesních cestách se projevuje i vylepšený jízdní komfort. Podvozek je sice tužší, ale díky velkým pneumatikám můžete cestovat v přijatelném pohodlí. Na silnicích se jízdou blíží populárním SUV. To jsem si vyzkoušel hned zakrátko, když jsem přesedl do rychlejšího šestiválce a vyrazil na okresky. Snad nejvýraznější mezigenerační evolucí je celkové odhlučnění kabiny. Ani na zvyklosti u takto velkých aut není aerodynamický hluk nijak nesnesitelný.

Volkswagen si u nejnovější generace zakládá i na vylepšených dynamických vlastnostech. Ty jsem si netradičně vyzkoušel na nedalekém polygonu u Příbrami. Se šestiválcovým amarokem jsem se proplétal relativně těsným slalomem, skládal jej z oblouku do oblouku a zjistil, že i s větším motorem je překvapivě obraný. S lehčím čtyřválcem by byl ještě lepší, ale ani plnotučný mastodont se nenechal zahanbit. Ve Volkswagenu pochopitelně přibližují pick-upy co nejblíže běžnějším SUV, aby si s nimi poradili i méně zkušení řidiči.

České ceny začínají na 1.203.893 korunách

Nejlevnější nový Volkswagen Amarok si u nás objednáte s nejslabším čtyřválcem 2.0 TDI o 170 koních (125 kW) se základní cenou od 1.203.893 Kč. Nejdostupnější Amarok se silnějším čtyřválcem o 205 koních (151 kW) stojí od 1.169.914 Kč a za vůbec nejlevnější variantu s šestiválcem (výbava Style) zaplatíte minimálně 1.305.169 Kč. Kompletní přehled cen najdete v následující tabulce.