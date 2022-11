Delta4x4 už se chystá na nový Amarok. Podívejte se, co má v plánu

Divize Volkswagen Užitkové vozy se před pár měsíci konečně pochlubila novou generací modelu VW Amarok, která sdílí základy s novým Fordem Ranger. Novinka tak slibuje ověřenou techniku, silné motory, moderní technologie a všestrannou využitelnost. Komu by to však nestačilo, tomu může nabídnout své úpravy například společnost Delta4x4.

Pravidelným čtenářům Auto.cz by tohle jméno mohlo být alespoň trochu povědomé. Koncem května jsme totiž testovali VW Amarok první generace, který si v rámci rozlučky vzala právě tato společnost do parády. A změny byly opravdu působivé.

Ještě extrémněji však působí nový koncept „Beast“, na jehož vývoji nyní německý úpravce offroadů pracuje. Úprava je připravována již pro druhou generaci modelu Amarok a opět nabídne působivé zlepšení parametrů především v náročném terénu.

Díky přepracovanému podvozku by měl mít nový Amarok zvýšenou světlou výšku o 150 mm. Do podběhů, rozšířených plastovými lemy, pak úpravce instaloval velká kola typu beadlock. Obutá jsou do terénních pneumatik s výrazným vzorkem a rozměrem 305/70 R18.

O pozornost si ale říká také přední rám, na kterém je umístěna přídavná LED rampa. V samotném nárazníku je pak skrytý naviják. Na střeše vozu je nosič s další LED rampou, rezervou, vyprošťovacími deskami a kanystry. Zkrátka výbava pro dobrodruhy.

Vůz je zatím spíš jen grafickým konceptem, na jehož technické parametry si budeme muset ještě počkat. V masce je však patrné logo V6, které je příslibem 3,0litrového vznětového šestiválce s přeplňováním. Ten by měl podle prvotních informací nabízet výkon 177 či 184 kW (v závislosti na trhu) a spojen bude s desetistupňovým automatem.