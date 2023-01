Volkswagen údajně opět chystá elektrický offroad Ruggdzz, tentokrát na platformě Amaroku

V roce 2019 se objevila informace, že automobilka Volkswagen pracuje na novém čistě elektrickém offroadu, jehož interní označení mělo znít ID. Ruggdzz. Koncem roku 2020 ale přišly zprávy, že projekt offroadu byl zrušen, společně s vývojem stylové plážové ID. Buggy. Podle posledních zpráv ale nemusí být všem dnům konec.

Podle britských kolegů z Autocar totiž Volkswagen v současnosti pracuje na úpravě šasi modelu Volkswagen Amarok pro zástavbu čistě elektrického pohonného ústrojí. Tato technika by pak údajně měla být použita právě pro nový elektrický offroad, což naznačuje, že projekt ID. Ruggdzz může být opět na stole.

Na začátek připomeňme, že nový Volkswagen Amarok je postaven na technice, kterou sdílí s čtvrtou generací pick-upu Ford Ranger. Rámová konstrukce by přitom již nyní měla být vhodná nejen pro zástavbu benzínových a vznětových motorů, ale také plug-in hybridního pohonného ústrojí, jehož základem by měl být benzínový motor.

Carsten Intra, CEO Volkswagen Užitková vozidla, však v rozhovoru pro Autocar během prosincového odhalení nového Amaroku v JAR potvrdil, že probíhá snaha o uložení baterií a elektrických motorů do platformy Fordu. Dřívější spekulace přitom uváděly, že od těchto snah bylo upuštěno.

„Zkoumáme to společně s Fordem,“ odpověděl Intra na otázku ohledně možnosti čistě elektrického Amaroku na rámovém podvozku. „Je to stále na programu,“ dodal.

Intra sice nezmínil další plány značky, podle informací Autocaru však automobilka zvažuje, že by elektrickou rámovou platformu s interním označením T6 využila pro nové čistě elektrické SUV. To by mělo být technicky ve velkém spřízněno právě s Amarokem, stylizované by však mělo být v duchu konceptu ID. Ruggdzz.

Volkswagen by tak vlastně kopíroval kroky automobilky Ford, která na platformě pick-upu Ranger staví i robustní sedmimístný offroad Ford Everest, který je však dostupný jen pro vybrané trhy. Podobně robustní a prostorný vůz, ovšem s elektrickým pohonem, by pak v nabídce značky mohl najít své místo.

Podle původních informací z roku 2019 mělo elektrické SUV ID. Ruggdzz vzniknout na elektrické modulární platformě MEB, která je základem naprosté většiny koncernových elektromobilů. Vůz měl být robustní technicky i designově a na trhu měl být elektrickou alternativou například k modelům Ford Bronco, Jeep Wrangler nebo Toyota 4Runner.

Podle informací kolegů z Autocar by vývoj čistě elektrické verze platformy T6 měl probíhat v australském Melbourne, kde probíhal vývoj nových modelů Ranger a Amarok. Další část vývoje by pak měla probíhat přímo v americkém ředitelství Fordu v Dearborn. Ford má přitom s vývojem elektrických pick-upů už jisté zkušenosti. Stačí se podívat na nový Ford F-150 a jeho P platformu, která je i základem elektrického Fordu F-150 Lightning, v jehož podlaze jsou baterie s kapacitou 98 nebo 131 kWh.

Na detaily k technice elektrického Amaroku či budoucího SUV ID. Ruggdzz je zatím příliš brzy, kapacita baterie by se však měla pohybovat alespoň kolem 110 kWh, aby elektrické SUV nabídlo solidní dojezd, schopnosti v terénu i schopnost odtáhnout těžší náklad.