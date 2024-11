Nula, nebo O? Značky na přání v Česku skrývají nečekanou hrozbu

Jezdíte-li autem se značkou na přání, v níž je slovo s písmeny O vytvořené pomocí nul, dá se při zadávání značky do parkovacího automatu snadno udělat chyba. Praha vás za nezaplacené parkování v takovém případě pokutovat nebude, jiná města však tak shovívavá být nemusí.

Před pár lety to bylo snadné – člověk přijel do města, zaparkoval, zaplatil a vystavil lístek za čelním sklem. Při kontrole se na něj podíval strážník a podle času zjistil, jestli máte zaplaceno, či nikoliv. V poslední době se však rozmáhají elektronické systémy, do nichž je třeba zadat registrační značku vozidla – a tady se může skrývat hrozba pokuty i pro toho, kdo řádně zaplatil.

Jak je to možné? České registrační značky nepoužívají kromě pár jiných písmeno O kvůli jeho možné záměně za 0, nulu. Když tedy ve značkách na přání chcete vytvořit slovo s písmenem O, použijete nulu a vypadá to stejně – jako např. na nedávno testovaném Volvu XC40, které neslo značku 003V0LV0.

Že tady může vzniknout problém, mě napadlo v Táboře, kam jsem při testování zavítal. Platba za krátkodobé parkování tam má, stejně jako v řadě dalších českých měst, takový postup, že do automatu zadáte svou registrační značku. A protože značky cizích států mohou písmeno O běžně obsahovat, automat ho musí zvládnout stejně jako jiná písmena.

Jeden by si řekl, že kdo zaplatí tisíce za značku na přání, bude si vědom toho, že tam jsou nuly a ne O, jenže značky na přání využívá řada firem jako reklamu. S auty pak jezdí úplně někdo jiný, než kdo je nechával registrovat, a pokud se ve značkách neorientuje příliš detailně – což, přiznejme si, je většina lidí – nemusí si vůbec být vědom, že cokoliv, co na české značce vypadá jako písmeno O, je ve skutečnosti nula, a místo 003V0LV0 do automatu zadat 003VOLVO.

To jsou ale ve skutečnosti dvě různé registrační značky, takže je-li kontrola zaplacení prováděna elektronicky, jako např. v Praze pomocí kamerových aut, znamená to, že bude systém registrovat značku 003V0LV0 jako že nemá zaplaceno? Zeptal jsem se jak v Praze, tak v Táboře.

Elektronika nerozlišuje

Odpověď některé z vás nepřekvapí, jiným může ulehčit spaní – neznamená, nebo aspoň ne nutně. V Táboře aktuálně probíhá kontrola zaplacení parkovného manuálně strážníkem městské policie, který by mohl „zohlednit obě varianty a ověřit, zda byla parkovací platba uhrazena“, odpověděl Michal Novák z Technických služeb Tábor.

V dohledné době podle něj bude nasazena automatická kontrola pomocí kamerového vozu se systémem optického rozpoznávání znaků. „Tyto systémy zpravidla nerozlišují vizuálně podobné znaky (např. O a 0) automaticky, pokud k tomu nejsou speciálně naprogramované,“ řekl dále Novák.

Jednoznačná odpověď, zda tedy chybující člověk bude nebo nebude pokutován, to není. Město ve skutečnosti nemá důvod akceptovat platbu za značku 003VOLVO jako platnou pro značku 003V0LV0, protože jde o chybu na straně uživatele – jako byste zadali čísla 5678 místo správných 5768.

Že by však tu první (např. z nějakého jiného státu) mělo nějaké jiné auto v daném místě zrovna parkující ve stejnou dobu, jako auto s tou první, je krajně nepravděpodobné. Nemá-li tedy město či strážník cílenou snahu vybrat co nejvíc peněz jakýmkoliv způsobem, jisté shovívavosti nic nebrání.

Praha, kde už kamerové vozy jezdí, odpověděla jednoznačněji. „V případě znaků 0 a O zadávaných při placení a rozpoznaných monitoringem systém provádí substituci mezi těmito dvěma znaky. Výsledkem je tzv. normalizovaná RZ používaná následně pro vyhledávání,“ odpověděl Jiří Wolf z TSK Praha.

„Normalizace se provádí při zápisu RZ do centrálního informačního systému zón placeného stání. Řidič tedy při zadávání platby nemusí dávat pozor, zda zadává nulu nebo O. Uvedený případ s 003VOLVO by byl normalizován a v dalším zpracování by nedošlo k vyhodnocení této RZ jako nezaplacené,“ dovysvětlil.

Že v Praze a nejspíš ani v Táboře kvůli záměně 0 za O při zadávání značky do systému pokutu nedostanete, neznamená, že se to nestane nikde jinde. Některá česká města si z pokut za dopravní přestupky udělala výnosný byznys a když důsledně žádají vysoké částky i za překročení nejvyšší dovolené rychlosti o jediný kilometr v hodině, není důvod si myslet, že by se v případě parkování chovala jinak. Aby si člověk byl jistý, že nikde nebude neprávem pokutován, je nutné zadávat značku přesně, ať parkujete kdekoliv.