TEST Volvo XC40 B4 Black – Příjemné překvapení

Jsou kolem nás a většinou si jich moc nevšímáme. Jsou drahá a je to na nich vidět – ale nijak ostentativně, spíš jaksi střídmě a decentně říkají, že nejsou jako ostatní. Je tomu tak skutečně? To jsem zjišťoval během týdne za volantem černočerné XC40, jednoho z nejmenších crossoverů švédské, čínským koncernem Geely vlastněné značky Volvo.

Na rozdíl od některých malých elektromobilů není XC40 přeznačkovaným zeekrem či nějakým jiným autem čínské provenience – je na světě od roku 2017. Hned v roce následujícím získalo titul Evropské auto roku a také Japonské auto roku. „Takže musí za něco stát,“ těšil jsem se za jeho volant.

Po designové stránce nemá XC40 moc čím překvapit, přeci jen je na světě už mnoho let a facelift pro modelový rok 2023 změnil v podstatě jen tvar předních lamp a plasty kolem mlhovek. Jenže to nevadí – ta drobná modernizace přídě stačila a vůz je stále k světu. Působí robustně a v černočerné edici Black – dokonce i loga jsou tu černá – i trochu tajemně.

Poněkud starší datum vývoje je omluvou pro z většiny žárovkové zadní lampy, to se u kompaktních crossoverů se základní cenou nad milionem korun dnes už nenosí. Cením však párová a dobře viditelná couvací světla, ovšem pokud byste po pohledu na záď vozu čekali párové i mlhovky, chyba – svítí jen ta vlevo.

Už se ale přesuňme do interiéru, kde je starší konstrukce jen ku prospěchu. Nenajdete tu totiž ani „fošnu displejů“, kterou si řada ostatních automobilek tak ráda usnadňuje cestu k moderně vyhlížející palubní desce, ani do prostoru trčící „tablet“. Na výšku orientovaný centrální displej je hezky zabudovaný do středové konzole a přístrojový štít má vlastní kapličku.

Infotainment od Googlu je krokem zpět

Po zmíněném faceliftu – je to jediná opravdu velká změna v kabině – se o multimédia stará nový infotainment založený na Androidu Automotive. Nebudu chodit kolem horké kaše, ten systém není dobrý. Nejen mezi konkurencí či oproti staršímu systému, on není dobrý obecně.

Jednou z mála výhod je, že si do něj můžete z Obchodu Play stahovat různé aplikace včetně oblíbené navigace Waze. Do té se lze přihlásit skrz mobil a tak mít svůj profil v autě. Jenže to se aplikace v mobilu zamkne a její verze v displeji neumí navigovat na místo, které najdete prstem na mapě. Pro někoho možná drobnost, jenže spousta míst nemá pořádnou adresu, nebo je prostě snazší a rychlejší najít cíl prstem na mapě, než vyťukávat adresu.

Proč ji nezadat hlasem? Protože infotainment je od Googlu, což znamená, že hlasové ovládání obstarává Asistent Google. A ten je v angličtině, česky nerozumí, takže zadat hlasem českou adresu jednoduše není možné.

V ostatních autech nejen tohle řeší Android Auto, dnes již v podstatě samozřejmá součást každého infotainmentu, v níž Waze česky rozumí a taky tu jde používat Mapy.cz, které do systému vozu stáhnout nelze. XC40 ale Android Auto nenabízí, umí jen Apple CarPlay. V dohledné době by se to mělo změnit, ujistil mě zástupce automobilky, a to nejen pro nově vyrobená auta, nýbrž i pro ta již jezdící díky online aktualizaci.

Aspoň drobnou útěchou budiž, že nativní navigací tu jsou Mapy Google a ty umožňují zahájit navigaci na bod vybraný prstem na mapě. Jenže jsou to Mapy Google, jejichž databáze radarů nesahá Wazu ani Mapám.cz po kotníky, sem tam vás pošlou cestou necestou, polem nepolem, a nechybí jim neskutečně otravná nutnost odklepnout pokračování trasy po projetí každého průjezdního bodu.

Volvo XC40 B4 Black | auto.cz/David Rajdl

Když se auto rozhodne, že je den – a to nejde překonat, hrabal jsem se v nastavení vážně dlouho – nelze seřizovat jas centrálního displeje, je pořád na maximu. Nejde ani nastavovat, zda bude mapa ve světlém nebo tmavém módu, zůstává ve světlém, takže v zamračeném či mlhavém dni mě oslňuje.

Poslední věc a už toho hejtu nechám, slibuji. Displej tvořící přístrojový štít je jednoduchý a nemá mnoho možností nastavení, stejně jako před modernizací; to není chyba, to je vlastnost a vzhledem k tomu, že volva nejsou auta zaměřená na lidi, které by zajímaly věci jako tlak a teplota motorového oleje či napětí elektrosoustavy, je to naprosto v pořádku. Cením jeho slušnou přehlednost, byť si myslím, že dřív to bylo lepší.

Jde o to, že doprostřed displeje si můžete (kromě překryvného zobrazení palubního počítače, které je, opět, hezky přehledné) zvolit mapu nebo… nic. A když vás navádí Waze – ten „vestavěný“, stažený do auta, připomínám – můžete na černém fotbalovém hřišti uprostřed displeje mít vzdálenost (nikoliv šipku, jen vzdálenost) do další odbočky zobrazenou uprostřed, nebo nahoře. To je všechno.

Skončeme však s displeji na pozitivnější notu. Na centrálním displeji se mi líbí pevná lišta dole, která nabízí možnost rychlé změny teploty – chcete-li klimatizaci ovládat detailněji, stačí na teplotu klepnout a otevře se celý ovládací panel – i snadného zapnutí vyhřívání sedaček a volantu. Taky tu je zkratka pro aktivaci kamer 360° pohledu kolem vozu i pro přístup do nastavení.

Zbytek interiéru na vysoké úrovni

Naštěstí je bídný infotainment jedinou velkou vadou XC40. Ona se vám tedy pořád připomíná, protože s ním pořád pracujete, ale zbytek interiéru nabízí jedno příjemné překvapení za druhým. Třeba dutý volič převodovky vypadá hezky a rychle jsem si zvykl strkat prst do něj a tak jím posouvat, ani vlastně nevím proč.

Volvo XC40 B4 Black | auto.cz/David Rajdl

Bezdrátová nabíječka smartphonů se relativně snadno vypíná v nastavení, takže když sáhnete na mobil a zjistíte, že je příliš horký, nemusíte mu hledat jiné místo, stačí tu nabíječku vypnout. Mlhovky mají individuální tlačítka, krásně přístupná na páčce blinkrů, a možnost zapnutí či vypnutí aktivního vedení v jízdním pruhu jako přídavek k adaptivnímu tempomatu i „eurohlásítko“ nejvyšší dovolené rychlosti tu mají tlačítka přímo na volantu. Po téhle stránce nemám co víc si přát.

Stejně vysoko musím hodnotit sedačky, jejichž boční vedení, pohodlnost i ergonomie jsou naprosto příkladné. Do dveřních výplní se snadno vejde litrová termoska, nikde mě nic netlačí, nikde nic nezavazí a i výhled z vozu je poměrně dobrý, třebaže cítím, že výška sedačky je připravena spíš na postavy menšího vzrůstu.

Se svými 184 cm si pohodlně sednu i za sebe a zavazadelník je na svou třídu dostatečný. Tlustý sloupek C karoserie by mohl omezovat výhled šikmo dozadu, ale supluje ho citlivé radarové sledování mrtvého úhlu, velká zrcátka i zmíněný kamerový systém pro 360° pohled kolem vozu.