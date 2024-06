Parkování jednostopých vozidel: S izolepou na parkoviště

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Když přijedete na náměstí do Kolína nebo Nymburka autem, vyzvednete si lístek v automatu, dáte ho za okno a jdete na oběd nebo na nákup. Je to jednoduché a není v tom žádná věda. Ale co s motorkou? Vyhlášky měst mluví jasně. Kdo nemá viditelně za sklem lístek, dostane pokutu. Ale co když žádné sklo nemáte?

V některých městech se při podrobném studování parkovacího řádu dozvíte, jak má postupovat řidič motocyklu. Většinou má mít lístek u sebe a předložit ho při případné kontrole. V Českém Krumlově je na zvážení řidiče, jestli si doklad vezme s sebou, nebo ho nějak upevní na mašinu. Dalším řešením je zaplacení pomocí aplikace, kam se zadá registrační značka. Protože všude tuto informaci nemají nijak viditelně a jasně napsanou, obeslali jsme radnice a zeptali se, jak platit za parkování motocyklů. A některé odpovědi nás překvapily.

Stání zadarmo

Tohle je z pohledu motorkářů a skútristů ta nejlepší varianta. Placené parkoviště je placené jen pro auta, motocykly ho mohou použít zdarma. Tak tomu je v Praze, kde můžete stát třeba celý týden na modré, žluté, zelené, fialové nebo jakékoliv zóně a nebude vás to stát ani halíř.

Praha za skútry a motorky nevybírá peníze, aby podpořila udržitelnou mobilitu. Ta je teď v módě, a hlavní město tak umožňuje ušetřit těm, co se dobrovolně vzdají pohodlí auta a přesednou do jedné stopy. Některé radnice nechávají motocykly stát zdarma kvůli tomu, aby se vyhnuly právě problémům s umisťováním lístečků nebo třeba rezidentních karet na jednostopá vozidla.

V Chebu, Rakovníku, Ústí nad Labem, Teplicích, Litoměřicích, Krnově, ale taky Nitře, Bratislavě, polské Lodži nebo v Gdaňsku prostě dáte stejně jako v Praze svůj stroj na stojánek a víc neřešíte. Platit za parkování jednostopého vozidla nebudete ani ve švýcarském Bernu, v celém Portugalsku a taky Rakousku, kde zákon zpoplatnění motorek při stání na veřejných komunikacích neumožňuje. Stání na ulicích a náměstích je zdarma pro motocykly i v Itálii. Jinak to je samozřejmě na soukromých nebo hlídaných parkovištích, v garážích a všude, kde se jede za závoru. Tam si podmínky nastavuje provozovatel. Třeba v parkovacím domě u pevnosti Königstein v Sasku mají motorky nakázáno objet závoru a postavit se na vyhrazené místo. To je zdarma.

V Brně se na rozdíl od Prahy na zónách platí, ale tam, kde je označené místo pro motorky, zaparkujete zadarmo. Stejné řešení plánují i v Olomouci. V Českých Budějovicích můžou parkovat zadarmo motorky do objemu 150 cm3. Vyšší kubatury už platí, i když je tam proti autům pro mimobudějovické řidiče sleva 10 %. Držitelé rezidentních karet pak parkují jen za polovinu. V Trutnově nebo Žilině platíte jen za motocykl odstavený na parkovacím místě. Pokud se vejdete mimo parkoviště a nebudete stát v rozporu s předpisy, neplatíte.

Video se připravuje ...

Lístek do kapsy

V Třinci, Karlových Varech, Liberci nebo Kolíně zaplatíte aplikací. To samé doporučují i radnice v řadě německých měst jako třeba Kolíně nad Rýnem nebo Garmisch-Partenkirchenu. Tam, kde fungují jen papírové lístečky, je to složitější. Zatímco v českých městech jako třeba Vysokém Mýtě nebo Jeseníku stačí mít lístek u sebe v kapse a na vyžádání strážníka ho ukázat, v Německu upřednostňují jeho zanechání na motocyklu. I když si radnice uvědomují, že doklad může odfouknout vítr, někdo ho ukradne nebo prostě spadne. „Pro umístění parkovacího lístku nebo kotoučku je třeba jisté kreativity,“ přiznává mluvčí německého Budyšína Peter Stange a dodává: „Dá se použít taštička s průhlednou fólií, kterou umístíte na vozidlo.“ Aby řidič měl doklad o zaplacení i v případě, že mu lístek někdo vezme, je zdejší parkschein dvoudílný. Druhý díl si odtrhnete a vezmete s sebou.

V severoněmeckém Flensburgu u dánských hranic nám poradili přilepit lístek lepicí páskou na reflektor nebo kapotáž. Pro případ, že by páska odpadla nebo si někdo lístek vzal, doporučuje Clemens Teschendorf z flensburské radnice si stroj s dokladem o zaplaceném parkovném vyfotit.

Na zanechání lístku na motocyklu trvají i v maďarské Šoproni a taky v Přerově. Podle mluvčí přerovské radnice Lenky Chalupové lze lístek dát za čelní štít. A když se to nezdaří, radí zavolat technické služby a nahlásit jim SPZ. Představa, že otravujeme v technických službách s tím, že nevíme, jak na motorce nechat kus papíru, je sice úsměvná, ale dle vedení města správná. Ale díky radám z Německa už víme, že na parkoviště jedině s izolepou.