Odborníci: Německý autoprůmysl je v ohrožení, končí zlatá éra

Když si Kristin a Thomas Schmittovi loni v létě vzali hypotéku a koupili dům, zdálo se, že sny tohoto německého manželského páru se stávají skutečností. O dva měsíce později však zjistili, že továrna na výrobu pneumatik, kde oba pracují, se začátkem příštího roku zavře. Píše o tom agentura Reuters.

Potíže německého automobilového průmyslu, za nimiž je slabší zahraniční poptávka, přísnější emisní pravidla a elektrifikace, mají na největší evropskou ekonomiku čím dál výraznější dopady, zvyšují nezaměstnanost a ovlivňují mzdy.

"Je to noční můra. Jakoby nám někdo podtrhl koberec pod nohama," řekla k plánovanému uzavření továrny čtyřicetiletá Kristin. Manželé, kteří mají tři děti, stále doufají ve změnu postoje manažerů závodu, který patří společnosti Michelin. O svá pracovní místa ale mají obavy. A nejsou jediní.

Podle sdružení VDA se předpokládá, že v německém automobilovém sektoru během příštího desetiletí zanikne téměř desetina z 830.000 pracovních míst. Některé instituty i vládní představitelé se obávají, že ztráty pracovních míst budou ještě výraznější. Výroba elektromobilů je totiž méně náročná na práci než produkce tradičních vozů, výrobní procesy se čím dál více automatizují a firmy přesouvají výrobu do zahraničí.

Situace v Německu ještě nedospěla tak daleko jako v americkém Detroitu, který byl kdysi věhlasným centrem automobilového průmyslu, ale kvůli odlivu výroby začal chátrat. Nebezpečí však podle automobilových podniků, zaměstnanců, odborářů i regionálních politiků narůstá.

"Německo vstupuje do nezmapovaných vod. Transformace může znamenat konec zlatého věku automobilového průmyslu jakožto masového zaměstnavatele," uvedl Stefan Bratzel z výzkumného institutu Center of Automotive Management. "Pro politiky je to tikající bomba," dodal.

Krizi prohlubuje epidemie nového koronaviru, která narušuje globální dodavatelský řetězec a podkopává prodej osobních automobilů v Číně, která je důležitým trhem pro německé výrobce.

Hrozba masového propouštění bude mít klíčový vliv na nadcházejí kolektivní jednání v německém kovoprůmyslu, protože odbory se budou více soustředit na zabezpečení pracovních míst než na zajištění růstu mezd.

"Je možné, že vrchol automobilové výroby je už za námi," uvedl Volkmar Denner, šéf největšího německého dodavatele automobilových součástek Robert Bosch, když v lednu oznamoval rozsáhlé snižování počtu pracovních míst a další opatření v reakci na pokles zisků.

Rodina Schmittových žije severně od města Bamberk, jehož středověká a barokní architektura je od začátku druhé poloviny minulého století láskyplně obnovována. To je typické pro bohatá města, která prosperovala v době takzvaného ekonomického zázraku poválečné obnovy Německa. Nyní však tento region, který je silně závislý na technologii spalovacího motoru, čelí novým problémům.

"Mluvíme tady zhruba o 25.000 pracovních míst v regionu. To je asi 15 procent celkové pracovní síly," řekl agentuře Reuters starosta Bamberku Andreas Starke. "To ukazuje, jak je tento region závislý na spalovacích motorech," dodal.

Pro Schmittovy - Thomas pracuje na montážní lince a Kristin ve skladu - i pro jejich více než 850 kolegů v továrně společnosti Michelin, nejsou naděje na udržení si pracovních míst růžové. Šéf závodní rady Josef Morgenroth se teď snaží přesvědčit vedení, že podnik nemůže vycouvat z dřívější dohody, která vylučuje propouštění zaměstnanců do konce roku 2022.

Starosta Starke doufá, že snaha Bamberku o diverzifikaci místní ekonomiky pomůže zmírnit negativní dopady krize v automobilovém průmyslu na lokální trh práce.

Pro lidi, jako jsou Schmittovi, je hodně v sázce. "Zrušili jsme dovolenou a taky jsme řekli dětem, že bude potřeba se uskromnit," přiznává Kristin. "Teď se všichni modlíme, abychom si dokázali udržet dům," dodala.

V továrně společnosti Bosch nedaleko Bamberku uzavřelo vedení se závodní radou dohodu, která odvrací propouštění až do roku 2026 pod podmínkou, že všech 7000 zaměstnanců přistoupí na kratší pracovní dobu a téměř desetiprocentní snížení mezd. "Samozřejmě to vyvolává smíšené pocity," uvedl výrobní manažer továrny Sven Bachmann. "U mě převažuje úleva, že mám na příštích šest let jistou práci," dodal.

Firma navíc slíbila investice do palivových článků, které by se během příštích deseti let mohly stát důležitým alternativním zdrojem energie pro nákladní auta a budovy. "Tento příslib je opravdu důležitý, neboť ukazuje, že Bosch nemyslí pouze na snižování nákladů, ale i na budoucí růst a pracovní místa," řekl agentuře Reuters šéf závodní rady Mario Gutmann.

Politici, firmy a odbory ve snaze pomoci zaměstnancům zasaženým problémy v automobilovém sektoru vyzývají německou vládu, aby usnadnila přechod k alternativním technologiím, jako jsou elektromobily či palivové články poháněné vodíkem.

Automobilky a odbory v lednu v neobvyklém společném prohlášení uvedly, že je třeba rozšířit systém takzvaného kurzarbeitu, jehož prostřednictvím se vláda snaží firmy přimět, aby místo propouštění raději zkracovaly zaměstnancům pracovní dobu.