Koronavirus může tvrdě zasáhnout celý automobilový průmysl

Počty nových pacientů s koronavirem 2019-nCoV by se sice měly pomalu stabilizovat, přesto se počet obětí pomalu blíží tisícovce. Kromě dopadů na lidskou populaci se však nyní začíná hlasitěji mluvit i o dopadu nákazy na průmysl. A pro nás je samozřejmě nejdůležitější ten automobilový, který by podle informací CNN Business mohl celkem vážně utrpět.

Čína je sice pro automobilky největším a nejdůležitějším světovým trhem, kvůli zpomalení ekonomiky a omezení výhod spojených s pořízením elektromobilů se však čínský trh automobilový trh již dva roky v kuse propadá. A to se bavíme o situaci ještě před vypuknutím koronaviru.

Po vypuknutí nákazy se ale některé společnosti rozhodly výrobu omezit, další velké podniky pak dostaly uzavření závodů nakázané přímo od čínské vlády, která se tak snažila zabránit dalšímu šíření nebezpečného viru.

To by se mohlo podle odhadů agentury S&P Global Ratings projevit na poklesu produktivity v Asijských závodech zhruba o 15 % za první čtvrtletí. Největší ztráty se očekávají především u společností GM, Nissan, Renault, Honda nebo PSA, jejichž závody sídlí přímo ve Wu-chanu. Provincie Chu-pej, jejímž je Wu-chan hlavním městem, přitom odpovídá zhruba za 9 % automobilové výroby v Číně.

Do problémů by se však mohl dostat i koncern Volkswagen, který má v Číně 24 závodů na výrobu automobilů i komponent. Celkově se tak bavíme o cca 40 % celkové globální produkce Volkswagenu. Mluvčí Volkswagenu však nedávno oznámili, že jejich zásobovací řetězce by měli být plně funkční ještě před opětovným zahájením výroby a samotných zákazníků by se tak žádné problémy týkat neměly.

Problémy spojené s koronavirem se však nedotýkají pouze automobilek a jejich místních závodů. V Číně mají své závody i společnosti zaměřené na výrobu komponent, jako je třeba Bosch, Schaeffler, ZF, Faurecia nebo Valeo. Kvůli problémům se zásobováním komponenty pak v minulém týdnu uzavřela automobilka Hyundai svůj jihokorejský závod.

„Dokonce i průmyslová odvětví, která se zdají být jen minimálně závislá na čínských dodavatelích, zcela jistě obsahují firmy, které jsou silně závislé na dodávkách z Číny,“ uvedl pro CNN Business Simon MacAdam, globální analytik ze společnosti Capital Economics. „Stačí jen pár malých zádrhelů na produkci s nižší hodnotou, ale zásadním významem, aby došlo k pozastavení výroby s vyšší hodnotou.“