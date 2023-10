Odtažená auta si v aukci může koupit každý. Ale vyplatí se to?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Na odtahová parkoviště měst se každý měsíc dostane velké množství vozidel. Za minulý rok jich Správa služeb hlavního města Prahy (SSHMP) každý měsíc odtáhla průměrně 995. Většinou jde jen o následek různých prohřešků řidičů, kteří si svá auta rychle zase vyzvednou. Část vozidel ale na parkovištích zůstane, protože jejich vlastníci už o ně nejeví zájem. Na parkoviště zároveň z ulic míří i vozidla bez platné technické prohlídky, kterých bylo za minulý rok 197.

Odložených vozidel se poté města průběžně zbavují. Od jejich uložení totiž začínají běžet lhůty, po jejímž vypršení je možné auto předat k prodeji.

V následných dražbách si kromě zpracovatelů autovraků mohou auta skutečně koupit i fyzické osoby. Proces přehlášení vozu z aukcí a jeho opětovné uvedení do provozu je ale složitý. Jeho přesný průběh se dozvíte dále v článku.

Odložené na prodej

Po uplynutí šestiměsíční zákonné lhůty může silniční správní úřad povolit prodej vozidla v dražbě. Ty jsou dvojího druhu podle účelu prodeje. Jejich volba závisí zejména na stavu vozu a tom, jestli je stále přihlášený v registru. Část vozidel mohou dražit pouze právnické osoby, které zajišťují jejich likvidaci. Na zbytek ale mohou přihazovat i soukromníci, takže se auta mohou vrátit zpět na silnice. „Povinností vydražitele nicméně je požádat o změnu údajů zapsaných v evidenci registru vozidel,“ odkazuje Ondřej Zeman, vedoucí právního odboru SSHMP, na zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Správa služeb předává odtažená vozidla k prodeji pravidelně, aukce v gesci magistrátu totiž zajišťují exekutorské kanceláře. „Dražby se konají zpravidla jednou, případně dvakrát měsíčně v areálu organizace v pražské Dubči,“ vysvětluje Zeman. Jen od začátku roku se v nich podle záznamů organizace objevilo 209 vozidel. Soukromníci pak mohli dražit 58 z nich. Dražeb se může podle Zemana účastnit kdokoli kromě dlužníků, jejichž auta se prodávají, exekutorů nebo soudních zaměstnanců.

Na díly!

Naprostou většinu kupců vozidel z aukcí představují společnosti. „Zhruba 90 % aut kupují firmy na likvidaci,“ popisuje Zdeněk Rychtář z Exekutorského úřadu Prahy 9, která prodej vozidel zajišťuje.

Vysoutěžená cena takových vozů bývá většinou nízká, protože provozovatelé těchto zařízení vždy musí počítat s dalšími náklady na rozebrání vozidla, návratností a cenou železa na trhu. „Firmy likvidující auta si vždy spočítají cenu šrotu v danou dobu,“ říká Rychtář a dodává, že kvůli přehnaným odhadům cen už vozy několikrát zůstaly bez nového majitele. Taková auta pak končí u likvidačních firem ze zákona automaticky.

Skvělý obchod

Vzhledem ke konečným cenám, za něž se vozidla běžně draží, by se tedy zdálo, že podobná koupě je snadnou cestou k levnému vozu. Taková auta ale nesou i značná rizika. „Nevíte, co jim je. Jestli mají vůbec funkční motor, protože auta většinou nemají klíče, takže je nemůžete ani nastartovat,“ varuje Rychtář. Vozidla podle něj také často bývají předmětem krádeží. „Hodně jich nemá filtry pevných částic ani katalyzátory,“ dodává.

Zájemci o vozidla z odtahových parkovišť také musí počítat s tím, že kvůli minimálně půlročnímu odstavení nemusí být v době nabídky v dobrém stavu. Mnohá auta navíc na parkovištích stojí ještě déle. Dlouhodobé odstavení nesvědčí pohyblivým částem.

Přihlásíte všechna

Stránka SSHMP, na níž jsou uvedena vozidla v nabídce pro soukromé osoby, u části z nich uvádí, že jsou bez dokladů, což by jejich další provoz znemožňovalo. „To, že u vozidla není registrační značka, neznamená, že ji neznáme. Podklady k vozidlům nám Správa služeb předává. Registrační značku zjišťuje už městská policie při odtahu,“ říká Rychtář. Pokud by vozidlo v registru nefigurovalo, nebylo by možné je znovu uvést do provozu a fyzická osoba by je koupit nesměla. „Tyto podklady nám dávají, protože musí mít od soudu povolení k prodeji,“ vysvětluje Rychtář.

Co dělat po výhře?

Proces opětovného uvedení odloženého auta do provozu je podle Rychtáře nákladný a zdlouhavý. Po výhře v aukci, tedy tzv. příklepu, má totiž nový majitel několik povinností. „Auto musí dát do takového stavu, aby splňovalo veškeré podmínky provozu na pozemních komunikacích,“ varuje Rychtář před složitostí procesu. „Nejdříve musíte vozidlo administrativně přeregistrovat z původního majitele. S příklepem půjdete na registr vozidel, kde vystaví velký technický průkaz,“ popisuje Rychtář další kroky.

„Vlastník pak auto opraví a poté musí projít technickou prohlídkou,“ pokračuje Rychtář. Teprve poté může jít majitel opět na registr vozidel, kde na základě protokolu vystaví osvědčení, tedy malý technický průkaz. Všechny cesty musí vozidlo absolvovat na podvalu, na komunikace do vydání osvědčení nesmí.

Problematické také může být samotné získání klíčů k vozu, většinou totiž nejsou k dispozici. „Nový majitel musí nejdříve zajet k dealerovi, kde prokáže, že auto skutečně vlastní,“ uzavírá Rychtář. Výměna zámků a překódování u moderních aut stojí v závislosti na modelu od pěti do deseti tisíc korun.

Co je vrak

Jaké auto už stát považuje za vrak, definuje zákon č. 13/1997, o pozemních komunikacích. Jde o takové vozidlo, které je pro závady na technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu, ale i takové, které není možné identifikovat pomocí VIN.

Zajímavé kousky

Mezi vozy určenými k prodeji se občas vyskytují i zajímavé kusy. Například v letošní únorové nabídce se objevilo i luxusní BMW X6, které v dražbě vyhrála soukromá osoba za necelých osmdesát tisíc korun.

Z ulice přímo do šrotu

Poslat odtažené auto z komunikací přímo k likvidaci není úplně běžné, přesto se několik takových případů také najde. „SSHMP zajistila odstranění a následnou ekologickou likvidaci celkem 51 vraků silničních vozidel,“ popisuje Zeman.

Po uplynutí dvouměsíční lhůty od oznámení, ve které majitel musí vrak z komunikace odstranit, zajistí jeho odtažení a likvidaci Správa služeb. „Vraky jsou předané přímo k ekologické likvidaci,“ vysvětluje Zeman. Do dražeb se tedy nikdy nedostanou.