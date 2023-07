Je to velké překvapení, ale pokud se vyhnete dvoulitrovému benzinovému čtyřválci, je Alfa Romeo Stelvio mezi SUV střední třídy vyloženě sázkou na jistotu. Za správné konstelace okolností dokáže hodně kilometrů najet i s ním.

Od konce produkce slavného hranatého modelu 75 v roce 1991 musela Alfa Romeo vždy vystačit s upravenou technikou obyčejných aut – po většiny času fiatů (155, 156), chvilku také opelů, respektive koncernu GM (159).

Konečně zase podélně

Projevovalo se to kompromisy nejen technickými, jako jsou přetížená příď silnějších předokolek či špatný rejd, ale i kvalitativními. Třeba krásný model 156, který v roce 1997 přinesl milánské značce silnou vlnu zájmu i u nás, se po deseti letech doslova rozpadal korozí, o zadřených benzinových čtyřválcích TwinSpark radši nemluvě.

Svébytné a opravdu důstojné technické podstaty se věhlasná značka dočkala v roce 2016, kdy se představil model Giulia na nové platformě Giorgio. Motor je umístěný podélně, takže se vešel i nový vidlicový šestiválec řady 690T přeplňovaný dvojicí turbodmychadel s výkonem až 382 kW.

Nápravy jsou hliníkové, stejně jako podmotorový rám. Tenkostěnnými hliníkovými odlitky jsou i klíčové nosné díly karoserie, zejména takzvané hrnce tlumičů. Tlumič opřený do tuhého dílu může odskakování kol a nechtěným pohybům karoserie bránit vyššími silami, aniž by se to však projevovalo ranami, boucháním a sníženým komfortem.

Unikátní kombinace komfortu a přesného ovládání při dynamické jízdě je tak známkou nejen mytického „skvělého“ naladění, ale především tuhé karoserie. Stále poháněna jsou zadní kola, u variant Q4 pak přes spojku připojitelně přední. Samostatný bazar modelu Giulia jsme přinesli ve Světě motorů 43/2019.

Video se připravuje ...