Ojeté Audi A4 II (B6 a B7, Typ 8E): Taková auta se už nerodí!

Druhá generace Audi A4 z let 2000 až 2008, interně označovaná 8E, trochu mate svým rozdělením. Pro starší varianty vyráběné do podzimu 2004 se vžilo označení B6, pozdější zmodernizované s rozteklejšími světlomety a přední maskou Singleframe jsou B7. Z technického hlediska jde stále o totéž auto, byť modernizace v poločase šla i dost do hloubky, takže verze B7 už mají třeba jinak tvarovanou přední nápravnici, přesnější řízení a odlehčenou karoserii s vyšším podílem vysokopevnostních plechů. Ale také maličko úspornější protikorozní ochranu a dost hůře se u nich hledají motory s levným stářím - zvlášť mezi šestiválci.

Dílů je dost, občas až moc

Originální díly jsou tradičně drahé, ale tohle A4 už těží z dostatečně „lukrativního“ stáří, a hlavně blízké technické vazby na jiné modely (zejména Passaty B5), takže druhovýroba pokrývá naprostou většinu běžných potřeb. I v kvalitněji smontovaném voze prémiové značky občas narazíte na zmetky s časovanou životností - třeba bovdenové stahovačky oken se nejpozději po patnácti letech začnou přidírat bez ohledu na to, zda okna stahujete často, nebo vůbec. Nemá smysl kupovat pětkrát dražší v originálu, když stejnou službu udělá díl za devět stovek z e-shopu.

Jinde už musíte zapojit selský rozum. Generálku přední nápravy s osmi hliníkovými rameny těžko pořídíte se sadou za čtyři tisíce korun, to je dobré tak na přejezd ze servisu do bazaru. Slušnější díly vyjdou přinejmenším na 15.000 Kč a i s nimi budete nanejvýš na třetině životnosti originálů za 40.000 Kč. Tyhle starosti už mít opravdu můžete, přestože podvozek A4 dokázal klidně zvládnout 300.000 km bez vůlí v čepech – pokud přední nápravou houpal jen lehčí čtyřválec. Jenže průměrné A4 jezdívalo hodně a tento nájezd bude mít nejspíš už za sebou, s nezmary 1.9 TDI-PD možná i v násobcích.