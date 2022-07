Ojetý Citroën C3 (3. generace): Je alespoň kvalitnější než C4 Cactus?

V bohaté minulosti Citroënu by šla najít spousta úžasných aut. Ale i pěkných pár křápů. Ten nejslavnější se jmenoval 2CV (lidově přezdívaný Kachna) a jeho čtyřicetiletá kariéra je něco jako osmý div světa – nikomu jinému se už nepodařilo stvořit ikonický produkt na kombinaci levné výroby a mizerných vlastností.

I když snaha to zopakovat ještě párkrát zadoutnala. Nedávno to trochu zkoušel Citroën C4 Cactus. Do nejvíce našlapané třídy propašoval recept na novodobou kachnu a vychytrale předstíral, že jde o recesi. No, moc jsme se nesmáli…

Když na podzim 2016 přišla na trh třetí generace C3, v mnohých z nás pořádně hrklo. Nápadně připomínala zmenšený cactus, a ke všemu ještě musela mít nižší cenu. Naštěstí model převzal z cactusu hlavně vnější symboly a povinnou unifikovanou techniku (na kratší platformě), výrobní úspory maskuje trochu lépe.

Volnost výběru

Roztomilý design v kombinaci s desítkami barevných možností přitahuje hlavně ženy. Dva typy středového panelu dávají na výběr mezi konvenčním mechanickým, anebo dotykovým ovládáním klimatizace přes displej. To druhé platí v případě, že máte klimatizaci automatickou, která se vždy pojí s multimediálním systémem Citroën Connect (standard pro verze Feel Pack, Shine a edice C-series).

Pružné plastové polštářky Airbumps na bočních dveřích tu nutně nemusejí být – závisí to na výbavě. Vůz s nimi možná vypadá zajímavěji a na rozdíl od cactusu pod nimi najdete souvislé plechové dveře (jen s dírami pro druky). Samotné airbumps by šly vyměnit snadno (průměrně zhruba 4000 Kč/díl), můžete tak třeba změnit barvu ozdobného prvku. Se známkami koroze na lakovaných částech karoserie se servisy dosud nesetkaly, to u prvních cactusů už po třech letech dokázaly vykvést dveřní lemy.